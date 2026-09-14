Requena: "Era un partido duro, pero nos duele no sumar los tres puntos ante el Barça"

El centrocampista del Levante Dani Requena se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo pese a la derrota ante el Barcelona (2-4), en un encuentro en el que debutó como titular y en el que el llegaron a situarse a un gol del empate después de ir perdiendo por 0-3.

“Sabíamos que era un partido duro, pero también nos duele no sumar los tres puntos. Nos pusimos 2-3 después de ir 0-3 abajo y estamos muy contentos con el trabajo que hicimos”, señaló Requena, quien destacó la confianza que mantiene el vestuario. “Estamos demostrando que podemos competir contra cualquier rival”, agregó a los medios oficiales del Levante.

El futbolista granadino también se refirió a la emoción de su estreno como titular, un momento que calificó de “increíble” y cuya consecución, según explicó, es fruto de años de trabajo. “Hay mucho trabajo detrás, desde pequeño soñando con esto”, apuntó. Requena quiso dedicar este momento a su familia, presente en el estadio, y a sus amigos y familiares que le han acompañado durante su trayectoria.

El aplauso final

El jugador también puso en valor el respaldo de la afición del Levante, a la que considera “uno más” en los partidos en casa. "Me quedo con el momento de cuando nos meten en el cuarto, que vieron cómo trabajábamos y los aplausos del final".

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Por último, Requena resaltó la unión existente en el vestuario y aseguró que el equipo ya está preparado para el próximo compromiso ante el Athletic Club: “Vamos a dejarnos todo por ello”.