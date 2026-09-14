Requena: "Era un partido duro, pero nos duele no sumar los tres puntos ante el Barça"
El jugador del Levante Dani Requena destaca la unión del vestuario y el respaldo de la afición tras estrenarse como titular en un partido que finalizó con derrota por 2-4
El centrocampista del Levante Dani Requena se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo pese a la derrota ante el Barcelona (2-4), en un encuentro en el que debutó como titular y en el que el llegaron a situarse a un gol del empate después de ir perdiendo por 0-3.
“Sabíamos que era un partido duro, pero también nos duele no sumar los tres puntos. Nos pusimos 2-3 después de ir 0-3 abajo y estamos muy contentos con el trabajo que hicimos”, señaló Requena, quien destacó la confianza que mantiene el vestuario. “Estamos demostrando que podemos competir contra cualquier rival”, agregó a los medios oficiales del Levante.
El futbolista granadino también se refirió a la emoción de su estreno como titular, un momento que calificó de “increíble” y cuya consecución, según explicó, es fruto de años de trabajo. “Hay mucho trabajo detrás, desde pequeño soñando con esto”, apuntó. Requena quiso dedicar este momento a su familia, presente en el estadio, y a sus amigos y familiares que le han acompañado durante su trayectoria.
El aplauso final
El jugador también puso en valor el respaldo de la afición del Levante, a la que considera “uno más” en los partidos en casa. "Me quedo con el momento de cuando nos meten en el cuarto, que vieron cómo trabajábamos y los aplausos del final".
Por último, Requena resaltó la unión existente en el vestuario y aseguró que el equipo ya está preparado para el próximo compromiso ante el Athletic Club: “Vamos a dejarnos todo por ello”.
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