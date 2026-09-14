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Última hora del Valencia CF tras el despido de Carlos Corberán: todos los posibles nuevos entrenadores
Sigue todas las novedades del Valencia CF tras la destitución de Carlos Corberán y Ron Gourlay y la llegada de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo
El Valencia CF afronta una profunda revolución deportiva tras el despido de Carlos Corberán y Ron Gourlay. El club ya trabaja en la elección del nuevo entrenador, una decisión que queda en manos de Braulio Vázquez tras su incorporación como director deportivo.
Sigue en este directo toda la última hora del Valencia CF, los posibles candidatos al banquillo, las decisiones de Braulio Vázquez y todos los movimientos que se produzcan en Mestalla.
Óscar Sánchez, nuevo entrenador del Valencia CF: esto decía cuando le preguntaban
Movimiento de fichas. O más bien golpe sobre la mesa en las oficinas de Mestalla. No ha empezado bien el Valencia Mestalla esta temporada. Los de Óscar Sánchez han perdido este domingo en La Condomina ante el UCAM Murcia por la mínima (1-0) en el duelo de la segunda jornada del Grupo III de Segunda RFEF
De Nuno a Corberán y los 17 entrenadores de Meriton en doce años
La propiedad del club de Mestalla ha consumido 17 etapas en el banquillo, correspondientes a 12 entrenadores distintos, con Voro como recurrente solución de emergencia. Marcelino fue el técnico más longevo, mientras que Nuno mantiene el mejor promedio entre los entrenadores con una etapa de larga duración. Corberán se marcha después de 627 días y 72 partidos. Pincha para leer el artículo completo
Paco Lloret
Meriton se asusta ante la cruda realidad
Aquí puedes leer el artículo de 'A contratiempo' de Paco Lloret sobre la destitución de Carlos Corberán y el CEO de fútbol, Ron Gourlay.
Valverde y Jagoba Arrasate lideran la lista de Braulio Vázquez para el banquillo del Valencia CF
Tras hacerse oficial su regreso a la dirección deportiva del Valencia CF, Braulio Vázquez ya trabaja en la confección del nuevo proyecto técnico del club de Mestalla. La prioridad absoluta para el ejecutivo gallego es definir quién ocupará el banquillo blanquinegro, y según ha avanzado Deportes COPE Valencia, Ernesto Valverde y Jagoba Arrasate se sitúan en lo más alto de su lista de candidatos.
Alfredo Castelló
Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
Carlos Corberán es historia en el Valencia. El mal arranque ha acabado rompiéndose por el lado del entrenador, pese a que el club lo renovó hasta 2028 el pasado julio y Ron Gourlay, CEO de fútbol, trasladó públicamente su respaldo al técnico días antes del sonrojante 0-5 ante el FC Barcelona. Y con el banquillo blanquinegro libre, el Valencia debe encontrar ahora un nuevo inquilino.
Lim resetea el Valencia CF
Jornada 5, 1 punto de 15 posibles y el peor arranque liguero de la historia del conjunto valencianista. Han sido las circunstancias que se han dado para que Carlos Corberán, entrenador del primer equipo, y Ron Gourlay, CEO del equipo que afirmó el pasado 3 de septiembre en rueda de prensa que no habían motivos para avergonzarse del trabajo realizado durante el mercado estival, hayan sido cesados de forma inmediata.
Voro Contreras
Braulio Vázquez: de gestionar un Valencia de Champions sin estrellas a tener que salvarlo
Braulio Vázquez vuelve al Valencia CF trece años después. El club ha hecho oficial este domingo la contratación del pontevedrés, de 54 años, como nuevo director deportivo y le entrega el mando de la nueva estructura deportiva de la entidad tras despedir a Ron Gourlay. Para sacarlo de Osasuna, donde tenía contrato hasta 2029, el Valencia abonará los 290.000 euros de su cláusula de rescisión, según ha confirmado el propio club navarro. José Antonio Prieto ‘Cata’, su mano derecha durante los últimos años, ocupará su puesto en El Sadar.
Corberán y Gourlay acuden a Paterna para despedirse
El técnico Carlos Corberán y el directivo Ron Gourlay acudieron este lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna para decir adiós a la plantilla y al resto de empleados del Valencia un día después de ser despedidos como primer entrenador y consejero delegado de fútbol del club, respectivamente.
La despedida de Corberán tras su cese: "Me despido de una historia y de un sentimiento"
Carlos Corberán ha roto su silencio tras ser destituido este domingo de forma fulminante como entrenador del Valencia CF, en una jornada de profunda reestructuración institucional que también ha supuesto la salida del CEO de la entidad, Ron Gourlay, y de los miembros de la dirección deportiva. El técnico valenciano ha compartido una emotiva carta abierta en sus redes sociales tras poner fin a una etapa de 629 días y 72 partidos oficiales al frente del banquillo de Mestalla.
Carlos Jover
Revolución total en el Valencia CF
Buenos días!
El club ya trabaja en la llegada de un nuevo entrenador tras el despido de Carlos Corberán y Ron Gourlay. Sigue con Levante-EMV la última hora, los posibles candidatos al banquillo y los movimientos de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo.
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