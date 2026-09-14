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Última hora del Valencia CF tras el despido de Carlos Corberán: todos los posibles nuevos entrenadores

Sigue todas las novedades del Valencia CF tras la destitución de Carlos Corberán y Ron Gourlay y la llegada de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo

Corberán, ayudantes y algunos jugadores salen de la ciudad deportiva del Valencia CF en Paterna

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Francisco Calabuig

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Alfredo Castelló

Carlos Jover

El Valencia CF afronta una profunda revolución deportiva tras el despido de Carlos Corberán y Ron Gourlay. El club ya trabaja en la elección del nuevo entrenador, una decisión que queda en manos de Braulio Vázquez tras su incorporación como director deportivo.

Sigue en este directo toda la última hora del Valencia CF, los posibles candidatos al banquillo, las decisiones de Braulio Vázquez y todos los movimientos que se produzcan en Mestalla.

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