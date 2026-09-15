Bomba de Valencia Basket: Nikola Mirotic llega al Roig Arena

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el interior montenegrino internacional con España Nikola Mirotic (2.08m, Podgorica, 11/02/1991, 35 años) para que se incorpore a nuestro Club para la temporada 2026-27. El jugador llega libre a Valencia Basket después de desvincularse del AS Monaco, equipo con el que la pasada temporada jugó el Playoff de la EuroLeague (11 puntos con un 39,3% en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración en 31 partidos de la máxima competición continental) y al que ayudó a ganar un póker de títulos (Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa) con una tarjeta en el curso 2025-26 de 11,1 puntos con un 40,3% en triples y 3.7 rebotes.

Mirotic continuará en Valencia Basket una trayectoria en Euroliga en la que comenzará su 13ª campaña en la máxima categoría del baloncesto continental. Una presencia constante en EuroLeague que solo ha interrumpido en su carrera profesional en la temporada que jugó cedido en Palencia cuando tenía 18 años y para jugar cinco cursos en la NBA entre 2014 y 2019.

Su trayectoria de carrera en la EuroLeague es de 14,4 puntos de promedio con un 39,9% en triples, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias para 17,1 créditos por choque en un total de 307 encuentros en un torneo continental en el que se ha clasificado seis veces para la Final Four. Una cifra que seguirá subiendo como taronja en un histórico en el que actualmente es el quinto jugador más valorado y el quinto máximo anotador de la historia del torneo.

El palmarés de Mirotic abarca quince títulos con clubes, habiendo ganado la liga nacional tres veces en España y en una ocasión en Italia y Francia, dos medallas con la selección nacional de España: un oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los JJOO de 2016 y más de una veintena de galardones individuales e inclusiones en mejores quintetos de competiciones.

Tras esta contratación, Mirotic se convierte en el primer jugador del historial de Valencia Basket que ha sido designado en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (temporada 2014-15) y el primer jugador que llega al equipo taronja después de haber sido MVP de la fase regular de la EuroLeague (lo fue en 2022).

Formación en España

Nikola Mirotic Stajovic llegó a la cantera del Real Madrid con 14 años y realizó su formación y sus primeros pasos en el mundo profesional con el equipo blanco, lo que le confiere la condición de jugador formado localmente para la Liga Endesa. Mirotic jugó sus primeros minutos en el baloncesto profesional con el Real Madrid en el Palau Blaugrana un 4 de marzo de 2009 y tras un año de cesión en Palencia, regresó al equipo blanco para iniciar una etapa en la que ganó una Liga, dos Copas y dos Supercopas. A título individual fue designado MVP de la acb en 2013, fue elegido dos veces como Rising Star de la EuroLeague y en dos ocasiones en el Segundo Mejor Quinteto de la máxima competición continental. Fue elegido en el número 23 del draft de 2011 y ese mismo verano lideró a España al oro en el Europeo U20 siendo el MVP del torneo. Mirotic finalmente dio el salto a la NBA en 2014.

Nikola Mirotic en su etapa en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Cinco temporadas en la NBA

Los Chicago Bulls fueron el equipo que se hizo con sus derechos y los que le dieron la oportunidad de estrenarse en la NBA. Y su rendimiento fue tan bueno en su primera campaña que entró en el Mejor Quinteto Rookie en la temporada 2014-15. Tras tres temporadas y media en Chicago, un traspaso le llevó a los New Orleans Pelicans. Y apenas un año después, en febrero de 2019, fue enviado a los Bucks de Milwaukee. Pese a que en su última temporada en la NBA sus números fueron de 15,2 puntos y 7,4 rebotes, Mirotic decidió volver a cruzar el océano para jugar la EuroLeague.

Regreso a Europa

Fue el FC Barcelona el artífice de la vuelta de Mirotic y con el equipo catalán estuvo cuatro temporadas en las que ganó dos ligas acb, dos Copas y una Supercopa. A nivel individual, llegó su designación como MVP de la Euroliga en 2022, dos inclusiones en el Mejor Quinteto de la EuroLeague (2021 y 2022), otro MVP de la acb (2020) y dos MVP’s de las finales (2021 y 2023), además de ser incluido en sus cuatro temporadas en los quintetos ideales de la Liga Endesa, dos veces en el primero y dos veces en el segundo.

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Tras acabar su etapa en el equipo blaugrana, firmó un contrato de dos años con el Olimpia Armani Milano en los que ganó una Liga (siendo el MVP de las finales) y una SuperCopa. Al expirar este contrato, se unió para el curso 2025-26 al finalista de la EuroLeague de la temporada anterior, el AS Monaco, al que ayudó a ganar los cuatro títulos en liza en el baloncesto francés: Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa. Tras la desaparición del equipo monegasco del baloncesto de élite, Mirotic continuará jugando la Euroliga con Valencia Basket.