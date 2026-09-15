La Euroliga introduce nuevos cambios en sus reglas para el próximo curso

La Euroliga anunció este martes una serie de cambios en sus reglas para la próxima temporada, especialmente en las acciones de tiro, así como la división de las faltas técnicas en dos categorías y la reformulación de las faltas antideportivas.

En cuanto a las faltas técnicas, en este temporada se dividirán en dos categorías: la 1 supondrá la descalificación inmediata del partido, a causa de "comunicación irrespetuosa, provocación a un oponente, obstruir la visión de un jugador y simular una falta", mientras que la 2 no supondrá descalificación y se penalizará por retrasar el juego, colgarse del aro después de un mate y la interferencia defensiva en el último tiro libre.

También se ha reformulado la falta antideportiva que ha sido sustituida por dos sanciones separadas. Una de ellas denominada falta disruptiva, que abarca el contacto que rompe el flujo del juego y pone a un oponente en desventaja, sin ser lo suficientemente grave como para ser flagrante, como faltar para detener un contraataque o para detener el reloj al final de un cuarto.

La otra se denomina falta flagrante, que abarca un contacto imprudente, violento o peligroso. Ambas conllevan la misma penalización que la antigua falta antideportiva, pero sólo una falta flagrante cuenta para la descalificación.

Los jugadores serán descalificados por dos técnicas de categoría, dos faltas flagrantes o una de cada. Por lo que respecta a los entrenadores, serán descalificados tras dos técnicas personales de Categoría 1, o tres faltas técnicas de Categoría 1 vinculadas a la conducta del banquillo, ya sea que las tres se atribuyan al banquillo o una de ellas se le cargue personalmente al entrenador.

TJ Shorts y Jean Montero en la pasada Euroliga / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a las acciones de tiro, la Euroliga aclara que el movimiento de tiro "comienza en el momento en que un jugador mueve sus hombros y el balón vuela en dirección a la canasta". Además determina que el acto de tiro comienza "entre la línea de tres puntos y la canasta", una vez que el jugador recoge el balón y continúa con el movimiento de tiro.

La Euroliga también ha aclarado una serie de reglas, que no son nuevas, pero que difieren del reglamento FIBA y son las siguientes:

- Semicírculo defensivo: un defensor secundario situado dentro del semicírculo frente a la canasta que no salta verticalmente para defender será sancionado con falta de bloqueo contra un jugador ofensivo que choca contra él desde fuera del semicírculo mientras está en el aire.

- Revisiones de los entrenadores: los técnicos disponen de dos por partido, pero pierden uno si no lo han utilizado dentro de los primeros 38 minutos. Se puede solicitar un desafío en cualquier momento del partido por cualquier cosa que figure en la lista de situaciones revisables.

- Un entrenador principal quedará automáticamente descalificado si él, o cualquier otra persona de la lista del banquillo del equipo, pisa la cancha e interfiere en un contraataque del oponente.

- Los árbitros ya no advertirán antes de señalar una falta técnica por comportamiento o por simulación.

- Pelea: Si tiene lugar, los suplentes, los jugadores excluidos y demás personal del banquillo tienen prohibido pisar la cancha. No serán descalificados automáticamente por intervenir para ayudar a restablecer el orden, siempre que la repetición instantánea pueda confirmar que en realidad no estuvieron involucrados.

- Firma bajo protesta: sólo el entrenador principal puede firmar el acta bajo protesta, y debe hacerse en el primer balón muerto después de la decisión disputada. Si el entrenador principal ya ha sido descalificado, el entrenador asistente asume esa responsabilidad.

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- Salto entre dos: los partidos y los períodos de prórroga comenzarán con un salto entre dos en el círculo central. Después de eso, el equipo que no obtuvo la primera posesión del partido realiza el saque para comenzar tanto el segundo como el tercer cuarto, mientras que el equipo que sí obtuvo la primera posesión realiza el saque para comenzar el cuarto período.