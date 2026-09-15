Gonzalo Corbalán: “Es un nivel más alto pero me siento preparado, tengo nervios pero en positivo"

El escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán admitió este martes en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que fichar por el club y debutar en la Euroliga suponen un salto de nivel pero dijo que se ve preparado y que entiende los nervios que tiene desde un punto de vista positivo.El argentino fichó por el Valencia Basket en julio pasado y firmó por las próximas tres temporadas.

“Quiero entrar con una mentalidad positiva. Sé que es un nivel más alto, pero me siento preparado y estoy cómodo en el equipo. Tengo nervios, pero desde un punto positivo”, explicó Corbalán en declaraciones a los medios durante su presentación como jugador del Valencia Basket.

“Es un privilegio venir al Valencia Basket y más después de lo que consiguieron el año pasado. Me enorgullece poder estar aquí y saber que se va a competir en todas las competiciones”, añadió.

El jugador ve al equipo preparado para afrontar la Supercopa Endesa este fin de semana. “Creo que el equipo está preparado física y mentalmente. Nos hemos preparado bien durante la pretemporada y ahora tenemos que demostrarlo en una competición que nos importa mucho”, afirmó.

El fichaje de Mirotic

El argentino habló sobre la incorporación de Nikola Mirotic a su nuevo equipo conocida este martes: “Es un jugador que conocemos todos. Tiene mucho renombre en Euroliga y en ACB y sabemos que nos va a dar mucho. Estoy muy emocionado de que esté en el equipo”.

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El director de relaciones externas del Valencia Basket, el exjugador Víctor Luengo, también habló sobre algunas características de Corbalán: “Estoy convencido de que nos va a traer el carácter y la competitividad tan característica de los jugadores argentinos y es uno de los principales exponentes de la nueva generación de jugadores de su país”.