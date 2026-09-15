Insultos y amenazas contra el futbolista Abde por lucir una camiseta de apoyo a Ceuta: "mañana pasarás la peor hora de tu vida"
El jugador del Real Betis, Abde, eliminó sus publicaciones de Instagram tras recibir amenazas e insultos por lucir una camiseta de apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta
El Villarreal-Betis de anoche en la Cerámica dejó consecuencias deportivas. El conjunto andaluz suma doce puntos de quince se coloca tercero en la tabla de clasificación, empatado con el Real Madrid. En cambio, el submarino se sumerge en puestos de descenso con dos puntos.
Pero el 1-2 también provocó un terremoto social. Los dos equipos saltaron al campo con una camiseta con el lema ‘Todos somos caballas’ como muestra de apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, tras la invasión de inmigrantes venidos desde Marruecos hace unas semanas.
Uno de los futbolístas que lució la camiseta fue Abde, el jugador marroquí del Betis. Su imagen con el lema "Todos somos caballas", mote con el que se conoce a los ciudadanos de Cueta, desató una revolución en las redes sociales criticando al extremo bético, que le han obligado a eliminar todas las fotografías de su perfil oficial de Instagram.
"No seas un cobarde y sé un hombre"
El extremo, nacido en Beni Melal pero criado en Elche, ha recibido un aluvión de insultos y amenaza: "Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria" o "Ceuta y Melilla son marroquíes. La historia no se borra con una camiseta" eran algunos de los mensajes, que fueron subiendo en la agresividad: "no seas un cobarde y sé un hombre" o "hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".
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