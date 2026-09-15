Análisis
Javi Guerra, el salvavidas del Valencia CF ante la gran decisión de Braulio Vázquez
El Valencia CF logra en Mendizorroza su primera victoria de la temporada, abandona los puestos de descenso y encuentra en su centrocampista el futbolista sobre el que reconstruirse tras el despido de Corberán
El Valencia CF ya ha ganado este año. Al fin. Porque necesitaba romper una dinámica que había convertido cada partido jugado en un ahondamiento de la crisis que padece tras el abrupto final del proyecto de Carlos Corberán y el zarandeo institucional y deportivo de la gestión de Peter Lim.
Lo consiguió en Mendizorroza, precisamente donde el Alavés de Quique Sánchez Flores había ganado los tres partidos disputados esta temporada.
La primera victoria
La primera victoria del curso no resuelve los problemas del Valencia CF, pero sí cambia el paisaje. Y deja una idea especialmente importante para Braulio Vázquez en el momento de elegir al próximo entrenador porque este equipo tiene futbolistas sobre los que construir como es Javi Guerra. Sin olvidar a Luis Rioja, que jugó lesionado y se tuvo que retirar.
El centrocampista valenciano fue determinante en las dos acciones ofensivas que mejor explican los primeros tres puntos del club de Mestalla. De sus botas nació el pase que permitió a Luis Rioja marcar el gol de la victoria en el minuto 78, con un brillante regate incluido, y también el balón profundo que dejó a Danjuma en disposición de marcar una primera diana que posteriormente fue anulada por fuera de juego.
Dos acciones diferentes que definen a Javi Guerra, un jugador especial con capacidad para acelerar el juego y ofrecer ese último balón que marque la diferencia (y el gol). Es decir, convierte una posesión o una conducción en una ventaja real cerca del área rival. Además, tuvo más libertad para aparecer unos metros por delante de su posición y explotar su principal virtud como es romper el partido. Y ahí aparece precisamente el principal desafío para el próximo entrenador.
La necesidad de (re)construirse
En Mendizorroza no se vio una transformación completa ni mucho menos una solución definitiva, pero sí un equipo capaz de competir, resistir y aprovechar el talento de sus futbolistas más determinantes.
Así que la tarea del nuevo técnico será encontrar el contexto que multiplique esas cualidades y no uno que termine diluyéndolas entre obligaciones defensivas y un fútbol excesivamente condicionado por el miedo a equivocarse. El nuevo Valencia deberá diseñarse a partir de Javi Guerra. El centrocampista tiene condiciones para ser uno de los jugadores que estructuren el nuevo proyecto deportivo como un hombre clave para el equipo por su llegada y sobre todo, por su capacidad para romper líneas, tal y como volvió a demostrar ante el Alavés.
La gran decisión de Braulio
La elección del entrenador será además la primera gran decisión de Braulio Vázquez en su regreso al Valencia CF tras el no de Valverde y Mendilibar. El nuevo director deportivo ha aterrizado con el club en plena crisis y con el encargo inmediato de escoger al técnico que debe dirigir la reconstrucción. No puede equivocarse. Hasta que llegue su sustituto, Óscar Sánchez, técnico del Mestalla, ha asumido provisionalmente el equipo y no le ha salido mal.
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