Luís Castro: "Hay personas contentas con el partido ante el Barça, yo no"

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este martes que no quedó satisfecho con el resultado del partido ante el Barcelona pese al buen rendimiento de su equipo y destacó que tuvieron más ocasiones claras y remates que el conjunto azulgrana.

“Después del partido del Barça yo no estaba contento con el resultado. Sé que hay muchas personas que estaban contentas con el partido que hicimos, pero yo no estaba contento y los jugadores tampoco”, explicó Castro en la previa del partido de este miércoles ante el Athletic Club.

El técnico portugués señaló que, una vez analizado el encuentro, el Levante tuvo argumentos para haber obtenido un resultado mejor.

“Hemos tenido más oportunidades claras que el Barça, has tenido más remates que el Barça. Pienso que no hay muchos equipos que lo van a hacer, hasta ahora no había ninguno que lo había hecho”, apuntó.

Castro, no obstante, considera que el partido ya forma parte del pasado y que su equipo debe centrarse en los próximos encuentros. "Estuvimos bien pero ya no puedes ir a buscar ahí los puntos", recalcó.

Sobre su próximo rival, Castro destacó el buen momento de forma del Athletic Club, que lleva un empate y dos partidos en los tres últimos partidos.

“Ahora ya está en una dinámica muy fuerte, los últimos tres partidos han sido muy muy buenos. Tiene mucha calidad individual, colectivamente no ha cambiado mucho, lo que le da alguna estabilidad. Sabemos que es uno de los mejores equipos del campeonato, pero también sabemos que nosotros, cuando estamos bien, podemos pelear”, indicó.

"Hay margen de mejora"

El entrenador del Levante considera que todavía existe margen de crecimiento. “Hay margen de mejora, pero estamos a muy buen nivel. Estamos más cerca con los fichajes y para el tiempo que estamos trabajando estamos a muy buen nivel”, afirmó.

Castro, además, evitó pronunciarse sobre el arbitraje sufrido ante el FC Barcelona: “Si voy a hablar del árbitro tendría que hablar de muchas cosas que para mí han sido mucho más graves, pero no voy a hablar”.

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Por último, elogió a la afición levantinista y aseguró que el apoyo mostrado tras el 2-4 ante el Barça, con el estadio en pie aplaudiendo a su equipo, no le sorprendió. “Sabíamos que tenemos a una de las mejores aficiones del mundo y ahora los otros también lo saben”, concluyó.