Manuel Llorente avala la llegada de Braulio Vázquez al Valencia CF: "Aportará conocimiento si le dejan trabajar"

Manuel Llorente, expresidente del Valencia CF, conoce perfectamente la manera de trabajo de Braulio Vázquez y su capacidad para construir plantilla competitivas con los recursos económicos de los que dispone. Ambos coincidieron en el club entre 2010 y 2013, cuando el pontevedrés era el máximo responsable de la parcela deportiva blanquinegra.

Para Llorente, la llegada de Braulio al Valencia “es una buena noticia” porque “mejorará” la parcela deportiva “ya que es una persona que conoce la Liga Española, y eso es un buen síntoma”. Ahora bien, el expresidente apunta el conocido “si le dejan trabajar” recordando “los últimos que han pasado por la dirección deportiva”.

En todo caso, Llorente se muestra convencido de que Braulio aportará “su conocimiento” al Valencia como “como ya ha hecho en Valladolid y Osasuna donde lo ha hecho bien” y “se espera que siga con esa línea ahora en el Valencia”, reconoce el expresidente.

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Braulio y Llorente, en la presentación de Valverde en 2012 / JM LOPEZ

"Aquello era otra época"

Cabe recordar que durante su etapa al frente del área deportiva, Braulio tuvo que superar las salidas de jugadores como David Villa, Silva o Mata, con futbolistas que dieron un gran rendimiento al equipo como Aduriz o Jonas, que se unieron a Soldado, firmado antes de su nombramiento como director deportivo. Con Braulio también llegaron Dani Parejo, Tino Costa, Adil Rami, Víctor Ruiz, Joao Pereira, Nelson Valdez, Javi Fuego o Pabón y Postiga como sustitutos de Soldado, que se marchó al Tottenham en el verano de 2013, al igual que Ernesto Valverde, que no quiso continuar. Su relevo fue Miroslav Djukic. Llorente reconoce que aquella “era otra época” donde “todos interveníamos e íbamos en la misma dirección”.