Óscar Sánchez: "He visto a un equipo muy intenso y comprometido"

«Son tres puntos importantes para demostrar que el equipo tiene personalidad, que es buen equipo, que son buenos jugadores, que pueden representar al Valencia como su afición quiere». Con estas palabras definió este martes Óscar Sánchez cómo digirieron él mismo y sus jugadores el triunfo conseguido ante el Alavés.

Respecto a sus valoraciones sobre el fútbol desplegado en Mendizorroza, el técnico del Mestalla e interino del primer equipo hasta el parón señaló: «Lo que sé es lo que ha pasado hoy y he visto a un equipo muy intenso, comprometido con la situación. Cuando pierdes este deporte es muy emocional. Es normal que hubiera tristeza. Nuestra idea era levantar ese ánimo, hacerles ver que son buenos y que si hacen las cosas así el valencianismo va a estar con ellos porque es lo que quiere ver. Han tenido esa fuerza de reivindicarse y sumar tres puntos», resaltó.

Mayol fue su apuesta y demostró sus capacidades

Respecto al debut de Mayol, el joven futbolista de 18 años de su absoluta confianza y que el míster tuvo el arrojo de ponerlo de titular, Óscar Sánchez apuntó: «Su rendimiento es lo que me lleva a ponerlo. Sus capacidades. Lo conozco bien y no había que decirle mucho. Le he dicho: sabes lo que quiero, entra, compite, disfruta, te vas a equivocar, tienes a unos compañeros que te van a ayudar. Habéis visto que ha mostrado lo que es, hay que darle continuidad a eso, ahora hay que tener paciencia con él», comentó. «Los debuts a veces son sencillos, pero darle continuidad es lo complicado y tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene», manifestó.

En cuanto a competir y ganar en Vitoria, el entrenador del Valencia CF comentó: «Sabíamos donde veníamos, es un equipo que por momentos te estresa mucho con sus dos puntas, te mete en el área... Hay momentos que es difícil salir porque con ese juego directo el balón se vuelve rápido. Sabíamos que íbamos a pasar momentos difíciles», señaló. Al final, puso en valor «un trabajo defensivo de todo el equipo» y quiso destacar «que cuando dije que el equipo estaba muy trabajado, nosotros a nivel cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental, pero hay muchas cosas que se hicieron bien a nivel futbolístico en el pasado y son de Carlos (Corberán). Sería injusto atribuirme la victoria a nuestro cuerpo técnico», remarcó.

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Personalmente, confesó que se siente «muy feliz» pero no ocultó su prudencia. «No soy entrenador de Primera. Igual que pido a los jugadores que tengan los pies en el suelo, los tenemos que tener todos», expresó. Sobre Rioja, que marcó el gol definitivo pero acabó lesionado, y Guido, que volvía al once titular, Óscar Sánchez, señaló el compromiso de ambos. «Les dije que no iba a anteponer mi ego personal de ganar un partido a que el Valencia perdiera dos jugadores. Tanto ellos como los servicios médicos me mostraron que estaban bien. Guido ha tenido un golpe al final y Rioja se ha resentido. Después del parón el Valencia recuperará a Rioja, ya habéis visto que su compromiso, como el de otros tocados como Justin, ha sido excelente», concluyó.