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Primer once del Valencia CF tras la destitución de Carlos Corberán

El técnico interino Óscar Sánchez busca imprimir un estilo valiente y agresivo en el Valencia CF durante su estreno en el banquillo frente al Alavés este martes a las 20 horas

Hugo Duro vuelve a la punta del ataque del Valencia

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Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

El Valencia CF se mide este martes al Alavés a partir de las 20 horas, con el debut en el banquillo de Óscar Sánchez, tras la destitución de Carlos Corberán.

Y el técnico del Mestalla, interino en el primer equipo mientras Braulio Vázquez contrata a un nuevo entrenador, ha apostado en su primer once por Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Guido, Ugrinic, Mayol; Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro. Según la disposición anunciada por el propio club, Mayol ocupará la medular con Guido, mientras que Danjuma y Ugrinic ocuparán las bandas, con Guerra y Duro en punta.

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Óscar Sánchez anunció ayer en la rueda de prensa previa al encuentro que su intención es construir un Valencia reconocible, atrevido y agresivo a la hora de buscar al rival. «Intento que mis equipos tengan marcado a qué queremos jugar. Quiero que sean valientes y que vayamos a por el rival; que, cuando toque sufrir, estemos todos juntos. Que el equipo meta pasión e ilusión», explicó.

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