Primer once del Valencia CF tras la destitución de Carlos Corberán
El técnico interino Óscar Sánchez busca imprimir un estilo valiente y agresivo en el Valencia CF durante su estreno en el banquillo frente al Alavés este martes a las 20 horas
El Valencia CF se mide este martes al Alavés a partir de las 20 horas, con el debut en el banquillo de Óscar Sánchez, tras la destitución de Carlos Corberán.
Y el técnico del Mestalla, interino en el primer equipo mientras Braulio Vázquez contrata a un nuevo entrenador, ha apostado en su primer once por Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Guido, Ugrinic, Mayol; Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro. Según la disposición anunciada por el propio club, Mayol ocupará la medular con Guido, mientras que Danjuma y Ugrinic ocuparán las bandas, con Guerra y Duro en punta.
Óscar Sánchez anunció ayer en la rueda de prensa previa al encuentro que su intención es construir un Valencia reconocible, atrevido y agresivo a la hora de buscar al rival. «Intento que mis equipos tengan marcado a qué queremos jugar. Quiero que sean valientes y que vayamos a por el rival; que, cuando toque sufrir, estemos todos juntos. Que el equipo meta pasión e ilusión», explicó.
- La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
- Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
- No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
- Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
- Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
- La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
- Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
- Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz