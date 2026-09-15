Puesta de largo en Madrid de las Ligas que defiende el Valencia Basket

La sede de Endesa en Madrid acogió un año más la presentación de las ligas masculina y femenina del baloncesto español, en un acto conjunto por primera vez que permitió unir a las grandes estrellas de los distintos clubes, entre ellas Helena Pueyo y el también taronja Mario Saint-Supéry.

La mallorquina, recientemente medalla de bronce en el Mundial de Berlín, coincidió con algunas de sus compañeras de selección, como Alba Torrens, Mariona Ortiz, Aina Ayuso, Andrea Vilaró e Iyana Martín, quien despertó la mayor expectación después de su espectacular Mundial que le llevó a ser elegida en el mejor quinteto del campeonato. Las medallistas en Berlín fueron recibidas entre aplausos al inicio del acto, instantes antes de que se rindiera también un pequeño homenaje al seleccionador femenini Miguel Méndez, acompañado también por el del masculino, Chus Mateo.

Iyana, Mariona, Pueyo y Alba Torrens, medallistas en el Mundial de Berlín. / J. Valero

Junto a ellas, hubo también representación del resto de clubes, con Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Deva Bermejo (Celta Zorka), Lucía Rodríguez (Estepona), la extaronja Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizakaia), Khadija Faye (Mirau Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés, Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski) y Marta Canella (Meins Avenida).

Por su parte, Saint-Supéry fue el representante taronja en un acto plagado de estrellas de la ACB, entre las que estuvieron Eli John Ndiaye (Joventut), Oleg Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (Ilerna Lleida), Pierre Oriola (Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (San Pablo Burgos), Luke Petrasek (Surne Bilbao) y Willy Hernangómez (Unicaja).

Doblete del Valencia BC

Curiosamente, la primera presentación conjunta de las ligas llega tras un año histórico en el que el Valencia Basket ganó ambas, por lo que defenderá el título tanto en la Liga Endesa como en la LF Endesa. Un favoritismo que a priori se mantiene en el equipo femenino, pero sin descartar tampoco la defensa del título del masculino, a quien sus rivales valoran el nivel de los refuerzos que han llegado este verano.

Por parte del Valencia Basket estuvieron también el responsable del departamento de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos, Víctor Luengo, el director deportivo Esteban Albert y el director de comunicación, Alberto Chilet.

Acto multitudinario en la sede de Endesa en Madrid. / acb photo

Anfitrión

En sus palabras de bienvenida, Gianni Armani, CEO de Endesa, hizo hincapié en que este evento muestra “la fortaleza, la unión y la generosidad de nuestro baloncesto” y agradeció a acb y a FEB el trabajo en equipo que lo ha hecho posible. En este sentido, Armani felicitó también a la selección española femenina de baloncesto por el bronce alcanzado el pasado domingo en el Mundial de Berlín y le deseó un futuro camino plagado de éxitos. "Las selecciones femenina y masculina representan dos generaciones de gran talento, con un enorme potencial y prometedoras perspectivas de futuro".

Elisa Aguilar

A continuación, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar puso en valor la importancia de esta presentación conjunta y de la imagen que proyecta un baloncesto español que continúa yendo a más cada año que pasa: “El crecimiento de nuestro baloncesto se refleja en la evolución de sus competiciones, en el talento de sus jugadores y jugadoras y también en los resultados internacionales. El reciente Mundial femenino ha vuelto a ser una muestra de ello, con la Selección Española compitiendo al máximo nivel internacional y poniendo de manifiesto, una vez más, la calidad, el talento y la fortaleza de nuestro baloncesto. Un ejemplo también del gran momento que vive el baloncesto femenino en nuestro país".

Representantes del deporte y del baloncesto español. / acb photo

Antonio Martín

"En estos tiempos vamos a estar más unidos: juntos hacemos las cosas mejor", asentía el presidente de la acb Antonio Martín, ilusionado por la nueva temporada: "El protagonismo lo tienen los clubes, los que hacen que las cosas brillen. Son 18 plantillas que competirán y que harán que tengamos una temporada vibrante. Además, la política de abrir ventanas aumenta la visibilidad y facilitará la conversación sobre el basket en la calle".

Rodríguez Uribes

Finalmente, el presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, recalcó que “es realmente emocionante estar en la presentación de las dos mejores ligas de Europa. Este evento conjunto es un mensaje y es el fruto del buen trabajo de acb, FEB, los clubes y los jugadores así como del apoyo de Endesa durante 15 años”.

Las novedades de la temporada

El evento, presentado por Eva Soriano y Sergio Perela y que contó con las actuaciones musicales de Tere! y de Inazio, sirvió para ir desgranando las grandes novedades de lo que va a ser sin duda un año apasionante de baloncesto.

La Liga Endesa 2026-27 afronta una nueva temporada ilusionante, con Monbus Obradoiro y Leyma Coruña como 'debutantes', tras haber logrado el ascenso la pasada campaña. Arrancará en pocos días, el 26 y 27 de septiembre, sólo una semana después de haberse disputado en Badalona la Supercopa Endesa (19-20 de septiembre), que pondrá en juego el primer título oficial de la temporada.

Asisa Joventut, Valencia Basket, Kosner Baskonia y Barça se enfrentarán en esta primera competición del año con el objetivo de levantar el trofeo. Y, como aliciente añadido, los aficionados podrán participar en el torneo del KO más grande de la historia que buscará batir el GUINNESS WORLD RECORD.

Televisión

Con DAZN como gran escaparate de la Liga Endesa, todos los partidos de la competición se podrán ver en la plataforma de streaming deportivo. Pero también podrán disfrutar de ellos los clientes de Orange TV, Vodafone y Movistar+.

Llegada de jugadores y jugadoras a la presentación de las Ligas. / acb photo

Además, como principal novedad esta temporada, se unen a TV3 otras tres cadenas autonómicas, TVG, EITB y Aragón TV, que ofrecerán en sus territorios los partidos de los equipos de sus respectivas comunidades.

LF Endesa

Por su parte, la LF Endesa afronta una nueva temporada con la ilusión de seguir creciendo y con un calendario que fija las grandes citas del baloncesto femenino español. La temporada 2026/27 arrancará con la Supercopa de la Liga Femenina Endesa, que se disputará en Torrejón de Ardoz los días 26 y 27 de septiembre y en la que el Casademont Zaragoza defenderá el título conquistado la pasada temporada. La Liga comenzará el 3 de octubre, con el Valencia Basket como vigente campeón, y la Copa de la Reina se disputará del 25 al 28 de marzo, con las taronja defendiendo corona.

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Enorme expectación con la presencia de Iyana Martín. / acb Photo

Novedad de Instant Replay

Entre las principales novedades de la temporada destaca la incorporación del Instant Replay, una herramienta que contribuirá a seguir reforzando la competición y la calidad de sus decisiones arbitrales. Esta nueva apuesta por la innovación y la profesionalización de la Liga contribuye a que continúe avanzando a todos los niveles. Además, la LF Endesa seguirá creciendo en visibilidad con la incorporación de Movistar Plus como operador audiovisual. Tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Baloncesto y Movistar Plus, la temporada 26-27 toda la Liga Femenina Endesa se verá en este canal. De este modo, Movistar Plus emitirá los más de 250 encuentros que darán forma a una temporada en la que la plataforma contará con un partido por jornada en exclusiva, ofreciendo los otros siete encuentros de la jornada en sus diferentes canales. Estos partidos podrán seguirse también en otros operadores nacionales, que se irán anunciando en los próximos días. Además, en Teledeporte se podrá seguir viendo un partido de cada jornada.