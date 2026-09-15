Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorMendilibar ValenciaTráfico Valencia hoyPlan SánchezCaso AzudImsersoTiempo en Valencia hoy
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Real Madrid viaja a Elche con la cabeza puesta en el derbi del Metropolitano

Los blancos necesitan un triunfo consistente tras el fiasco en La Cartuja para elevar la moral del vestuario y la ilusión de un madridismo escéptico

Mourinho: “La mejor versión de Vinícius es marcar”

Mourinho: “La mejor versión de Vinícius es marcar”

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid se mide al Elche con el run run de los pitos que el Bernabéu ha dedicado a su equipo en cada uno de los partidos que ha jugado en el coliseo blanco. Salir de La Castellana supone, por tanto, un respiro para José Mourinho y su vestuario a estas alturas de la temporada. Los focos están puestos en Vinícius, que no termina de estar en el punto óptimo que le devuelva al jugador desequilibrante que fue hace un par de temporadas. Desde entonces a su pobre rendimiento se le suma el estigma de ser quien desafío a Xabi Alonso en un pulso que terminó con el técnico y que el madridismo no termina de perdonarle al brasileño.

Mourinho y el resultadismo

Mourinho llegó para meter en cintura a un vestuario perezoso y aburguesado. Florentino no le pidió excelencia futbolística, le pidió mano dura y resultados. Y como en su primera etapa, el crédito del portugués llegará hasta donde le acompañen los resultados. Jugar a ser resultadista es jugar a perder, porque la moneda acabará saliendo cruz más tarde que temprano, y en ese momento no habrá otros argumentos a los que aferrarse. No habrá un legado del que presumir ni trofeos a los que abrazarse. Por eso se fichó a Xabi en el Madrid, para tratar de construir una identidad de juego, un estilo que trascendiese al marcador y generase una rutina de juego que le acercase a los títulos de los que Ancelotti se alejó al entregar Florentino el poder al vestuario.

En realidad, el Real Madrid dejó de ganar cuando apareció en la pizarra un elemento disruptivo como Kylian Mbappé, cuya presencia desarmó algo que funcionaba. Un equipo que venía de ganar la Champions en Wembley con un juego reconocible. Hoy Mbappé se postula para el Balón de Oro y se borra de los actos corales del club como la Fórmula 1. En Madring estuvieron todas las estrellas blancas menos Kylian, quien por más que se resista a admitirlo solo piensa en sus intereses.

Rotaciones controladas

Los blancos aterrizan en Elche con rotaciones en el panorama. No es muy amigo Mourinho de cambiar jugadores, pero sabe que el domingo podría salir muy tocado del Metropolitano ante el Atlético de Simeone si no gana. El zarpazo del Betis aliñado con los silbidos recurrentes del Bernabéu han enrarecido el ambiente de un Real Madrid que no entusiasma, ni siquiera ilusiona, a su afición. Diomande no convenció en su estreno como titular y Arda demostró que ahora mismo es el creador natural de juego de los blancos. La titularidad de Vinícius, Mbappé y Bellingham corre por cuenta del presidente y en el resto del once habrá que ver cómo está Valverde, que arrastraba molestias, y cuanto tiempo quiere dar a Tchouameni.

Noticias relacionadas y más

Martín Anselmi, técnico argentino del Elche, dejó en la previa unas palabras que suenan a música a Mourinho: "Seremos 11 contra 11 y quiero que tengamos la pelota". El Madrid entregará la posesión a los ilicitanos, con los que no ha perdido sus últimos 13 partidos, para castigar su debilidad defensiva en busca del triunfo antes de ir al Metropolitano, donde Mourinho y su gente se asoman al abismo por primera vez este curso.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
  2. Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
  3. No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
  4. Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
  5. Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
  6. La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
  7. Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
  8. Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz

Bomba de Valencia Basket: Nikola Mirotic llega al Roig Arena

Bomba de Valencia Basket: Nikola Mirotic llega al Roig Arena

La regeneración de la Granadella de Xàbia, a los diez años del incendio (imágenes)

La regeneración de la Granadella de Xàbia, a los diez años del incendio (imágenes)

Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé y la carrera por ser el mejor del mundo

Se destinan 700.000 euros a la reforestación de Segorbe y Gátova

El ciclo Cine de Vanguardia llega al Hotel Montsant de Xàtiva La iniciativa impulsada por el comisario de arte Vicent Todolí propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos El próximo 20 de septiembre los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva volverán a acoger una nueva edición de Cine de Vanguardia. Impulsado por la Todolí Citrus Fundació, desde 2022, propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos creado por el comisario de arte Vicente Todolí. La Todoli Citrus Fundació es una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio, la conservación y la difusión de la diversidad citrícola. Con sede en el huerto botánico El Bartolí, en Palmera (Valencia), alberga probablemente la mayor colección privada de cítricos cultivados en tierra del mundo, con cerca de 500 variedades procedentes de todas las regiones naranjeras del mundo. La Fundación combina la conservación de este extraordinario patrimonio botánico y paisajístico con una intensa programación cultural que establece puentes entre biodiversidad, arte contemporáneo, gastronomía y cine. Dicha organización ha creado la serie Cine de Vanguardia en el Jardín, desde la que ofrece cada septiembre, la oportunidad de descubrir un cine de extraordinario valor artístico y poético, habitualmente alejado de los circuitos comerciales, y más próximo al ámbito de las artes visuales. La experiencia de la proyección al aire libre, en diálogo con el paisaje de El Bartolí y los jardines del Hotel Montsant, convierte cada sesión en una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva. Una experiencia que cumple ya un lustro trabajando distintas formas de aproximarse a la naturaleza con una perspectiva cinéfila. En otras ediciones se experimentó con temas específicos como los jardines, la botánica o el agua. La deL presente año, se centrará en el estudio de la tierra, donde se propone una lectura mítica y nostálgica de la naturaleza a través de películas y personajes que abogan por formas de vida profundamente integradas en el campo y en la vida rural. El programa reúne obras de autores clásicos del cine experimental como Bruce Baillie, Marjorie Keller o Bruce Elder, junto a cineastas contemporáneos como Jodie Mack o Joel Schlemowitz. También podrá verse la película surgida de la colaboración entre los artistas Peter Nadin, Aimée Toledano y Natsuko Uchino, una obra que entiende el cultivo de la tierra como práctica artística y forma de conocimiento La muestra está comisariada por Andrea Franco, investigadora y programadora audiovisual. Desde la creación del ciclo en 2022 ha desarrollado una línea que explora las relaciones entre el cine experimental, el paisaje y la naturaleza. Por tercer año consecutivo, el Hotel Montsant se suma al proyecto acogiendo la segunda sesión del ciclo en los jardines de su emblemática localización de Xàtiva, a los pies del castillo. Esta colaboración amplía el alcance territorial de la iniciativa y permite que el programa dialogue con este espacio setabense de gran valor histórico y paisajístico, en el que también los cítricos están presentes. La proyección en el Hotel Montsant tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre de 2026 en los Jardines del Hotel Montsant. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo, siendo imprescindible confirmar asistencia a través del correo cine@todolicitrus.org

El ciclo Cine de Vanguardia llega al Hotel Montsant de Xàtiva La iniciativa impulsada por el comisario de arte Vicent Todolí propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos El próximo 20 de septiembre los jardines del Hotel Montsant de Xàtiva volverán a acoger una nueva edición de Cine de Vanguardia. Impulsado por la Todolí Citrus Fundació, desde 2022, propone un diálogo entre la creación cinematográfica y el singular paisaje de cítricos creado por el comisario de arte Vicente Todolí. La Todoli Citrus Fundació es una institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio, la conservación y la difusión de la diversidad citrícola. Con sede en el huerto botánico El Bartolí, en Palmera (Valencia), alberga probablemente la mayor colección privada de cítricos cultivados en tierra del mundo, con cerca de 500 variedades procedentes de todas las regiones naranjeras del mundo. La Fundación combina la conservación de este extraordinario patrimonio botánico y paisajístico con una intensa programación cultural que establece puentes entre biodiversidad, arte contemporáneo, gastronomía y cine. Dicha organización ha creado la serie Cine de Vanguardia en el Jardín, desde la que ofrece cada septiembre, la oportunidad de descubrir un cine de extraordinario valor artístico y poético, habitualmente alejado de los circuitos comerciales, y más próximo al ámbito de las artes visuales. La experiencia de la proyección al aire libre, en diálogo con el paisaje de El Bartolí y los jardines del Hotel Montsant, convierte cada sesión en una invitación a mirar el cine desde otra perspectiva. Una experiencia que cumple ya un lustro trabajando distintas formas de aproximarse a la naturaleza con una perspectiva cinéfila. En otras ediciones se experimentó con temas específicos como los jardines, la botánica o el agua. La deL presente año, se centrará en el estudio de la tierra, donde se propone una lectura mítica y nostálgica de la naturaleza a través de películas y personajes que abogan por formas de vida profundamente integradas en el campo y en la vida rural. El programa reúne obras de autores clásicos del cine experimental como Bruce Baillie, Marjorie Keller o Bruce Elder, junto a cineastas contemporáneos como Jodie Mack o Joel Schlemowitz. También podrá verse la película surgida de la colaboración entre los artistas Peter Nadin, Aimée Toledano y Natsuko Uchino, una obra que entiende el cultivo de la tierra como práctica artística y forma de conocimiento La muestra está comisariada por Andrea Franco, investigadora y programadora audiovisual. Desde la creación del ciclo en 2022 ha desarrollado una línea que explora las relaciones entre el cine experimental, el paisaje y la naturaleza. Por tercer año consecutivo, el Hotel Montsant se suma al proyecto acogiendo la segunda sesión del ciclo en los jardines de su emblemática localización de Xàtiva, a los pies del castillo. Esta colaboración amplía el alcance territorial de la iniciativa y permite que el programa dialogue con este espacio setabense de gran valor histórico y paisajístico, en el que también los cítricos están presentes. La proyección en el Hotel Montsant tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre de 2026 en los Jardines del Hotel Montsant. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo, siendo imprescindible confirmar asistencia a través del correo cine@todolicitrus.org

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

Xàtiva acoge el cuarto torneo del Circuit Intercomarcal de ajedrez

Xàtiva acoge el cuarto torneo del Circuit Intercomarcal de ajedrez

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial
Tracking Pixel Contents