Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorIncendio TuéjarAviso naranja ValenciaJavier AguirreCercanías ValenciaMirotic Valencia BasketImserso
instagramlinkedin

Fútbol

Tebas pide "repensar" la candidatura del Mundial 2030 si la final es en Marruecos

El presidente de LaLiga afirma que Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que España debería "repensar" la candidatura del Mundial de 2030, que organizará junto con Marruecos y Portugal, si el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, es reelegido en el cargo y el organismo rector del fútbol decide que el país magrebí albergue la final del campeonato.

"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", sentenció Tebas en declaraciones a los medios tras su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.

Noticias relacionadas y más

Para el presidente de la patronal de clubes de Primera y Segunda División, Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents