Última hora de la búsqueda del nuevo entrenador del Valencia CF: todos los candidatos y últimas noticias

Vitoria: primera parada del Valencia CF hacia la reconstrucción

La llegada de Braulio Vázquez al Valencia como máximo responsable de la parcela deportiva ha supuesto un rayo de luz entre la penumbra que sufre el club de Mestalla: colista, con solo punto, un gol a favor y diez en contra en los primeros cinco partidos de Liga. Pero la competición no para y el partido de esta noche ante el Alavés (20 horas) debe ser la primera parada para revetir la situación, ya con Carlos Corberán fuera del vestuario y con la interinidad de Óscar Sánchez, entrenador del Mestalla, en el banquillo blanquinegro.

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