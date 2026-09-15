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Última hora de la búsqueda del nuevo entrenador del Valencia CF: todos los candidatos y últimas noticias

El nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, trabaja para cerrar al sustituto de Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla

Valverde, Benítez, Arrasate y Aguirre, opciones para cualquier banquillo en la actualidad

Valverde, Benítez, Arrasate y Aguirre, opciones para cualquier banquillo en la actualidad / L-EMV

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Alfredo Castelló

Carlos Jover

El Valencia CF ya está inmerso en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras despedirse ayer de la afición de Osasuna, Braulio Vázquez ha tomado el mando de la parcela deportiva y acelera las gestiones para encontrar al técnico que sustituya a Carlos Corberán, con varios nombres sobre la mesa, con Mendilibar cogiendo fuerza en las últimas horas tras la negativa de Ernesto Valverde:

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