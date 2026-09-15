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Última hora de la búsqueda del nuevo entrenador del Valencia CF: todos los candidatos y últimas noticias
El nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, trabaja para cerrar al sustituto de Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla
El Valencia CF ya está inmerso en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras despedirse ayer de la afición de Osasuna, Braulio Vázquez ha tomado el mando de la parcela deportiva y acelera las gestiones para encontrar al técnico que sustituya a Carlos Corberán, con varios nombres sobre la mesa, con Mendilibar cogiendo fuerza en las últimas horas tras la negativa de Ernesto Valverde:
Alfredo Castelló
Vitoria: primera parada del Valencia CF hacia la reconstrucción
La llegada de Braulio Vázquez al Valencia como máximo responsable de la parcela deportiva ha supuesto un rayo de luz entre la penumbra que sufre el club de Mestalla: colista, con solo punto, un gol a favor y diez en contra en los primeros cinco partidos de Liga. Pero la competición no para y el partido de esta noche ante el Alavés (20 horas) debe ser la primera parada para revetir la situación, ya con Carlos Corberán fuera del vestuario y con la interinidad de Óscar Sánchez, entrenador del Mestalla, en el banquillo blanquinegro.
Alfredo Castelló
Manuel Llorente avala la llegada de Braulio Vázquez al Valencia CF: "Aportará conocimiento si le dejan trabajar"
Manuel Llorente, expresidente del Valencia CF, conoce perfectamente la manera de trabajo de Braulio Vázquez y su capacidad para construir plantilla competitivas con los recursos económicos de los que dispone. Ambos coincidieron en el club entre 2010 y 2013, cuando el pontevedrés era el máximo responsable de la parcela deportiva blanquinegra.
Jaime Roch
Valverde rechaza al Valencia CF y Mendilibar gana fuerza como apuesta de Braulio Vázquez
El Valencia CF busca un entrenador con la clasificación apretándole el cuello y Braulio Vázquez sigue valorando sus opciones con el objetivo de que este fin de semana ya esté contratado. Último de Primera División, con apenas un punto después de cinco jornadas y sumido de nuevo en una reconstrucción deportiva en pleno mes de septiembre, el club de Mestalla ya ha comenzado a mover ficha para encontrar al técnico encargado de intentar sacar al equipo del pozo.
Juanma Vázquez
Braulio Vázquez, en su despedida de Osasuna: "Valencia es especial para mí y ya no podía decir que no. Es un reto muy difícil"
Entre lágrimas y acompañado por el presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, el nuevo director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, se ha despedido este mediodía de Osasuna asegurando que se va "con la cabeza muy alta" tras casi una década en el cargo y afirmando que llega a un club que afronta "un reto muy difícil" al sumar solo un punto en cinco jornadas, pero que es "especial para mí y ya no podía decir que no".
Quique S. Flores: "Siempre estoy con los valencianistas que sufren"
El técnico del Alavés ha hablado de su relación con el Valencia CF antes de recibir al conjunto de Mestalla este martes en Mendizorroza
Óscar Sánchez, técnico del Valencia CF: "Me gusta mucho mi profesión. Disfruto mucho entrenando"
Óscar Sánchez: "Veo al equipo con ilusión y pasión para revertir la situación"
El técnico interino destaca la respuesta del vestuario tras el cambio en el banquillo y confía en que una reacción del equipo permita volver a enganchar a Mestalla. Lee la crónica completa aquí.
Óscar Sánchez: "He visto al equipo con muchas ganas de competir bien"
Finaliza la rueda de prensa
Óscar Sánchez ha cerrado su intervención apuntando a las dificultades a las que les someterá el Alavés pero asegurando que el Valencia "hará un gran partido"
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