El Valencia CF resucita en Mendizorroza con Óscar Sánchez en el banquillo y Braulio en el palco

El Valencia CF resucitó en Vitoria con un paso al frente de los jugadores y la buena toma de decisiones de Óscar Sánchez desde el banquillo. El técnico interino y los futbolistas consiguieron el ansiado punto de inflexión a la temporada con la primera victoria en LaLiga. El equipo asaltó Mendizorroza con una asistencia de oro de Javi Guerra y un gol salvador de Luis Rioja que pone fin a las cuatro derrotas consecutivas y supone un balón de oxígeno para el club con Braulio Vázquez en la grada y un futuro mejor en el horizonte.

El equipo arrancó diferente. Siendo otro desde el primer minuto. Incluso antes de que el balón se pusiera en juego. Óscar Sánchez metió mano en la alineación con la entrada del canterano Mayol en el centro del campo, la vuelta de Danjuma a la banda y la entrada de Hugo Duro en punta de ataque. Los fichajes de Ron Gourlay Aliou Dieng, Ryunosuke Sato y Arnau Martínez se quedaron en el banquillo. Cambió el once inicial y también la actitud de los jugadores. Más intensos y enchufados. El Valencia recuperó el alma y también el juego y la movilidad perdida. Resultado: el equipo corrió, ganó duelos y generó durante los primeros 25 minutos más volumen de fútbol que en toda la temporada con un Danjuma especialmente inspirado.

Arnaut adelantó al Valencia en el minuto 18 después de un preciso pase interior de Javi Guerra hasta que apareció el VAR y anuló el tanto por un fuera de juego milímetrico. Braulio se lamentaba en el palco de autoridades. Era el 0-1. Lejos de lamentaciones, el Valencia insistió. El dato hablaba por sí solo: 60% de posesión a la media hora con la apuesta de cuatro centrocampistas de Óscar. El equipo quería. El problema es que no pudo concretar ninguna de sus primeras aproximaciones. Guido, Maffeo, Ugrinic y Hugo Duro lo intentaron sin suerte.

El buen arranque del equipo no tuvo continuidad hasta el descanso. El equipo fue perdiendo peso en el partido en favor de un Alavés que crecía y cada vez llegaba con más peligro a la portería de Dimitrievski con el paso de los minutos. El macedonio se tuvo que emplear a fondo para despejar un disparo envenenado de Ángel Pérez, el mejor de los babazorros. No fue la única ocasión a favor de los locales. Ibáñez, Boyé y Toni Martínez acabaron metiendo miedo a un Valencia que recuperaba los viejos fantasmas de su pasado antes del descanso.

La tónica continuó en la reanudación con disparo de Toni Martínez al borde del área que salió rozando el palo de Dimitrievski. A pesar de la mejora inicial del conjunto blanquinegro, el Alavés comenzaba a imponerse a los puntos. Pocos minutos después, Ibáñez estuvo a punto de aprovechar un descuido de los centrales. El equipo perdió fiabilidad defensiva y capacidad de sorpresa en ataque. Cada vez era más plano. Óscar buscó soluciones en el banquillo con la entrada de Rioja y Otorbi, otra vez entonado como en el Pizjuán.

En medio de esas dudas apareció el talento de Javi Guerra. El de Gilet se inventó un pase de muchos millones a la espalda de la defensa del Alavés para que Rioja pusiera al Valencia por delante en el marcador por primera vez en la temporada con un toque sutil para batir a Sivera. Golazo y liberación del equipo en la celebración. El equipo, ya sin Rioja por lesión, tuvo la oportunidad de matar el partido en una contra perfecta de Guerra que Otorbi no aprovechó por poco. Su disparo salió rozando el palo. Qué lástima.

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Quique Sánchez Flores buscó el empate con la entrada triple de Guevara, Aleña y Miguel Rodríguez, pero ya era tarde. Si alguien tuvo la oportunidad de marcar fue Danjuma en la última jugada del partido. No hizo falta. 0-1. Hay vida.