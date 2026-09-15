Nuevo entrenador
Valverde rechaza al Valencia CF y Mendilibar gana fuerza como apuesta de Braulio Vázquez
El nuevo director deportivo ya ha establecido un contacto formal con el técnico vasco, recién desvinculado del Olympiacos, aunque la operación no está cerrada después de que el 'Txingurri' trasladara su intención de continuar alejado de los banquillos
El Valencia CF busca un entrenador con la clasificación apretándole el cuello y Braulio Vázquez sigue valorando sus opciones con el objetivo de que este fin de semana ya esté contratado. Último de Primera División, con apenas un punto después de cinco jornadas y sumido de nuevo en una reconstrucción deportiva en pleno mes de septiembre, el club de Mestalla ya ha comenzado a mover ficha para encontrar al técnico encargado de intentar sacar al equipo del pozo.
El primer intento del nuevo director deportivo no ha prosperado después de que Ernesto Valverde haya rechazado la posibilidad de regresar al Valencia porque quiere continuar alejado de los banquillos después de finalizar el pasado verano su etapa en el Athletic Club.
La primera opción
El Txingurri era la primera opción de Braulio Vázquez, ya que tiene experiencia, personalidad para soportar un entorno exigente y, sobre todo, una relación de confianza previa con el director deportivo precisamente en Mestalla en diciembre de 2012, cuando ejercía también como responsable de la parcela deportiva del club de Mestalla.
Descartada esa vía, otro entrenador curtido en mil batallas como es José Luis Mendilibar empieza a situarse en una posición preferente, tal y como adelantó anoche el programa 'Tribuna Deportiva':
El Valencia CF ya ha establecido un contacto formal con el entrenador vasco, pero eso no significa que exista un acuerdo ni que las negociaciones se encuentren avanzadas. Por tanto, el club ha dado un primer paso y ahora está a la espera de saber las intenciones de Mendilibar con un equipo pleno de urgencias.
Mendilibar sí encaja
Mendilibar está libre después de poner fin hace apenas unos días a su etapa en el Olympiacos, club que anunció oficialmente su salida el 10 de septiembre. En Grecia conquistó la Conference League y posteriormente sumó Liga, Copa y Supercopa. En 2023 ganó la Europa League con el Sevilla tras llegar al equipo en una situación comprometida en Liga, pero eliminó al Manchester United y a la Juventus y derrotó a la Roma de Mourinho en la final de Budapest.
Su perfil resulta especialmente atractivo para un Valencia colista y con un punto de quince posibles en la clasifición. Mendilibar representa un fútbol reconocible, directo, intenso y competitivo, pero sobre todo acumula años de experiencia gestionando equipos sometidos a presión y peleando en escenarios muy distintos.
Su pasado en el Levante UD
Así que Mendilibar gana fuerza para el banquillo de Braulio Vázquez porque, con el ejemplo de su larga trayectoría, podría levantar a un equipo golpeado anímicamente y llegaría con el perfil de técnico de emergencia.
José Luis Mendilibar acumula una amplia experiencia en Primera División, donde ha dirigido al Athletic Club, Valladolid, Osasuna, Levante UD, Eibar, Alavés y Sevilla. Su paso por el fútbol valenciano se produjo en 2014, cuando asumió el banquillo del Levante UD, aunque su etapa fue breve y terminó tras ocho jornadas. Después consolidó su prestigio en el Eibar, al que mantuvo durante seis temporadas en la élite, antes de pasar por Alavés y Sevilla.
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