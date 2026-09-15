Vitoria: primera parada del Valencia CF hacia la reconstrucción

La llegada de Braulio Vázquez al Valencia como máximo responsable de la parcela deportiva ha supuesto un rayo de luz entre la penumbra que sufre el club de Mestalla: colista, con solo punto, un gol a favor y diez en contra en los primeros cinco partidos de Liga. Pero la competición no para y el partido de esta noche ante el Alavés (20 horas) debe ser la primera parada para revetir la situación, ya con Carlos Corberán fuera del vestuario y con la interinidad de Óscar Sánchez, entrenador del Mestalla, en el banquillo blanquinegro.

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La visita a Mendizorroza no se entoja fácil, un campo donde el Deportivo Alavés ha hecho pleno de victorias (tres de tres). El conjunto babazorro es tercero en la tabla con diez puntos pese a recibir la primera derrota del curso el pasado sábado en Santander. Quique Sánchez Flores prepara cambios y se espera que Toni Martínez regrese al once al igual que Ander Guevara. La duda en la banda derecha es si Ángel Pérez comenzará desde el banquillo o no.

Por contra, los blanquinegros llegan necesitados de puntos. Un punto al inicio de la sexta jornada es de los peores bagajes de la historia del Valencia. Óscar Sánchez no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós; aunque para este encuentro recupera a jugadores fundamentales como el argentino Guido Rodríguez y Luis Rioja, recuperados de sus lesiones.

El técnico interino anunció ayer tras el primer entrenamiento al primer equipo que se encontró unos futbolistas que "están receptivos a lo que queremos» y resaltó que "me ha sorprendido que tengan el hambre que he querido transmitir. Van con ganas de ir a Mendizorroza», dijo. Además, insistió que vio al vestuario "con ilusión y pasión. Está en nuestra mano y en la de los jugadores. Estoy convencido de que, si lo hacemos bien y la afición lo ve, se reenganchará todo el mundo», afirmó.

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El entrenador se mostró convencido de que la reacción del vestuario no será únicamente consecuencia del cambio de técnico. «Estoy convencido de ver un vestuario responsabilizado y de que esto se va a alargar. En cuanto salgan los resultados, que llegarán pronto, se verá esa ilusión positiva», aseguró.

"Valientes y a buscar al rival"

Más allá de los nombres, el nuevo responsable del banquillo dejó claras algunas de las señas de identidad que pretende implantar. Su intención es construir un Valencia reconocible, atrevido y agresivo a la hora de buscar al rival. «Intento que mis equipos tengan marcado a qué queremos jugar. Quiero que sean valientes y que vayamos a por el rival; que, cuando toque sufrir, estemos todos juntos. Que el equipo meta pasión e ilusión», explicó.

Por su parte, Quique Sánchez Flores, pidió poner "toda la atención" en el partido del martes contra el Valencia y "olvidar" la derrota frente al Racing. El técnico confesó que tiene "un gran respeto y una historia de amor con el Valencia de mucho tiempo desde que era pequeño". “Respeto mucho todo lo que pasa en esa casa, estoy con los que sufren la situación que están viviendo, pero ahora mismo soy babazorro”, matizó.

“El Valencia es otra oportunidad, otra historia y la idea de poder hacer las cosas bien”, manifestó, convencido de que la derrota recién cosechada “es una posibilidad entre tres”.

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En este sentido, admitió que no sabe si la llegada del nuevo entrenador les dará un aire nuevo o no. “Tenemos que tener la precaución de saber que nos viene un Valencia como despojado de todo lo anterior y querrán dar una versión nueva”, aclaró y no quiso pensar en la distancia que pueden poner con un teórico rival directo en caso de victoria. “Estamos muy lejos de lo que podemos llegar a ser”, analizó el técnico albiazul.

Sobre el Valencia, destacó la “velocidad, buenos físicos de jugadores de nivel, superiores a la media” y remarcó que “está muy lejos por condiciones de sus jugadores de estar en la posición que está”. Sin embargo, puso el foco en “ahondar” en el estado de ánimo y de los síntomas de agotamiento del Valencia.

Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel Pérez o Valentini, Koski, Tenaglia, Otto, Abde o Yusi; Antonio Blanco, Aleñá o Guevara, Pablo Ibañez; Boyé y Toni Martínez.

Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Pepelu, De Haas o Iker Córdoba, Gayà o Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic, Sato; Javi Guerra y Danjuma o Hugo Duro

Árbitro: Miguel Sesma (C. La Rioja)

Estadio: Mendizorroza, de Vitoria.

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Hora: 20.00 horas (18.00 GMT).