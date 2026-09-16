Alerta naranja en Valencia: ¿Puede suspenderse el Levante-Athletic?

El Levante UD recibe este miércoles al Athletic Club en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. El encuentro, programado para las 21.30 horas, está previsto que se dispute con una alerta naranja decretada por Aemet por fuertes lluvias, donde se pueden registrar hasta cuarenta litros por metro cuadrado en una hora quiere que las buenas sensaciones dejen paso a los puntos.

La Aemet alerta de "una situación meteorológica adversa por la tarde" debido a la "entrada de una vaguada atlántica por el norte peninsular a partir del mediodía". En capas bajas, se producirá la entrada de un flujo de levante húmedo de dos kilómetros de espesor que "puede intensificar las precipitaciones en Valencia". Se trata de una inestabilidad propia del mes de septiembre, según la Aemet. A las precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora se une el granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, especialmente en el interior y el prelitoral.

En este sentido, el Ayuntamiento de València, ante la alerta naranja por lluvias y tormentas para mañana, ha activado las siguientes medidas a partir de las 14 horas:

Suspensión de la actividad deportiva al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal.

Cierre de Parques y Jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior.

Cierre del Jardín del Turia.

Cierre de Cementerios.

Suspensión del Mercado Extraordinario del Paseo Marítimo.

Suspensión de la jornada del Congreso Fallero.

Apertura del CAES del Carmen.

Se suspende la actividad Reto Metrominuto de la Semana Europea de la Movilidad.

Previsión de lluvia de Aemet esta noche en València / L-EMV

Y con todo ese cóctel meteorológico, ¿peligra la celebración del Levante-Athletic? Fuentes del club granota explican que durante el día de ayer trasladaron a LaLiga, ente que organiza la competición, que el encuentro se disputará con alerta naranja por fuertes lluvias. En este sentido, la propia Liga pasa la consulta al Comité Técnico de Árbitros, quien es el encargado de resolver si se aplaza el encuentro o no, según las mismas fuentes. Por tanto, el Levante UD está a la espera de lo que resuelva LaLiga.

Los precedentes

La pasada temporada, el Valencia CF-Real Oviedo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga y previsto para el lunes 29 de septiembre de 2025 en Mestalla, tuvo que ser aplazado por la alerta roja por lluvias torrenciales decretada en la provincia de Valencia. El Juez de Competiciones Profesionales decidió posponer el encuentro ante las previsiones meteorológicas y los riesgos para los desplazamientos de aficionados y participantes. El partido pudo disputarse apenas un día después, el martes 30 a las 20.00 horas, una vez levantadas las restricciones, y terminó con victoria del conjunto asturiano por 1-2.

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J.M. López

El segundo aplazamiento se produjo el 14 de diciembre de 2025, también con el Levante como protagonista, cuando el Levante UD-Villarreal CF, de la jornada 16, no pudo celebrarse en el Ciutat de València. La alerta roja por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones llevó a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos y motivó que la RFEF suspendiera el encuentro, inicialmente previsto para las 18.30 horas. A diferencia del Valencia-Oviedo, la falta de una fecha inmediata obligó a encajar el partido varios meses después en el calendario: finalmente se disputó el 18 de febrero de 2026, a las 20.00 horas, y el Villarreal se impuso por 0-1 con un gol de Georges Mikautadze.