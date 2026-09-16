Bronce Club, la opción asequible de asiento premium en el Nou Mestalla

A falta de aproximadamente un año para la apertura del Nou Mestalla, la comercialización de Hospitality avanza a buen ritmo y la disponibilidad de asientos premium es cada vez más limitada. La buena aceptación ha hecho que algunos productos como Mediterranean Suites, Suites y Loges ya están agotados (sold out) y, a partir de ahora, el Club comenzará a comercializar el Bronce Club, que es la última incorporación a la oferta Hospitality del nuevo estadio.

Bronce Club se presenta como una nueva forma de vivir el Nou Mestalla de manera única, combinando una ubicación privilegiada con una propuesta de servicios y ventajas pensada para disfrutar tanto de los días de partido como de la experiencia Hospitality más allá de los encuentros.

Precios y servicios

El precio de Bronce Club partirá de 2.150 euros + IVA por temporada, convirtiéndose en una nueva alternativa para quienes buscan disfrutar del fútbol desde una perspectiva diferencial, con el confort, los servicios y las ventajas asociadas a la experiencia Hospitality.

Las localidades de Bronce Club se sitúan en una zona centrada del lateral este, ofreciendo una ubicación privilegiada. Además, los abonados tendrán acceso a más de 1.000 metros cuadrados de terraza exclusiva, concebida como un punto de encuentro para vivir el ambiente del partido antes y después del pitido final. La experiencia se completa con servicio de comida y bebida incluido en cada jornada.

Los interesados en conocer todos los detalles de Bronce Club y seleccionar su localidad ya pueden proceder con la reserva a través de la web oficial de Hospitality del Nou Mestalla o contactando directamente con el equipo comercial en contacto@hospitalityvalenciacf.es.

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Para quienes quieran conocer de primera mano el resto de los productos disponibles Hospitality, el Valencia CF Experience Center ofrece la posibilidad de visitar las réplicas de los asientos y espacios premium del futuro estadio, así como recibir un asesoramiento personalizado para encontrar la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades. La visita puede solicitarse a través del siguiente formulario.