Así juega Aaron Mayol, la perla del Valencia CF que deslumbró ante el Alavés

El joven mediocentro Aaron Mayol, formado durante más de una década en el Levante y jugador de la cantera del Valencia desde hace un año, fue este martes la gran sorpresa de Óscar Sánchez en su debut como técnico del primer equipo de Mestalla, tras haber sido ya pieza clave con él en el Juvenil A y el Valencia Mestalla la pasada campaña.

De esta manera, en la noche de ayer martes, 15 de septiembre de 2026, se convirtió en el jugador número 126 que, tras jugar al menos en el VCF Mestalla, debuta con el primer equipo desde la inauguración oficial de la Ciutat Esportiva de Paterna en 1992.

Sánchez le eligió para su primer once titular y se convirtió en el primer jugador nacido en 2008 en debutar en un partido oficial con el Valencia, que se impuso en Mendizorroza al Alavés (0-1) en un choque que completó el futbolista de 18 años.

Ugrinic felicita a Mayol a la conclusión del partido / VCF

Durante el encuentro, Mayol mostró su poderío físico (cometió 3 de las 14 faltas del Valencia), sin desaprovechar su capacidad técnica: completó 36 de 42 pases (66%) y 5 de los pases pases en largo (83%).

A su llegada al club de Mestalla, Mayol se convirtió en un jugador de confianza de Sánchez en el juvenil y al sustituir el técnico a Miguel Ángel Angulo en el banquillo del Valencia Mestalla lo promocionó con él. De hecho, el técnico aseguraba ayer en rueda de prensa tras la victoria ante el Alavés que el rendimiento del centrocampista "es lo que me lleva a ponerlo. Sus capacidades. Lo conozco bien. No había que decirle mucho. Le he dicho ‘sabes lo que quiero, entra, disfruta, compite, tus compañeros te van a ayudar’. Ahora hay que tener paciencia, hay que darle continuidad. Tiene que seguir con esas ganas de mejorar que tiene”, indicó.

Renovado con el Valencia

La pasada campaña ya fue convocado en alguna ocasión por el ex técnico del Valencia Carlos Corberán que finalmente no le hizo debutar en partido oficial. Esta pretemporada de nuevo estuvo con el primer equipo y sí que le usó aunque de lateral derecho.

En mayo, el Valencia mejoró y amplió el contrato de Mayol, antes de que se cumpliera un año de su llegada. La vinculación entre ambas partes llega ahora hasta 2029, aunque se puede ampliar algunas campañas más y la cláusula de salida inicial es de 15 millones.