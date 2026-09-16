El Levante quiere convertir las buenas sensaciones en puntos ante el Athletic Club

El Levante quiere que las buenas sensaciones dejen paso a los puntos. El equipo de Luís Castro recibe este miércoles al Athletic Club en el Ciutat de València después de una derrota ante el Barcelona (2-4) que, pese al resultado, reforzó la confianza del conjunto granota y acabó con el reconocimiento de su afición. Enfrente tendrá a un rival que también necesita recuperar el paso después de empatar frente al Elche en San Mamés. El partido estará marcada por la alerta naranja por fuertes lluvias.

La visita del Athletic ofrece al Levante una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde alcanza el crecimiento mostrado en este inicio de temporada. El Barcelona frenó la última jornada la extraordinaria dinámica granota como local y evitó que el equipo valenciano enlazara su séptima victoria consecutiva en casa, una racha que ya constituía la mejor de su historia.

La derrota, sin embargo, dejó argumentos a los que agarrarse. El Levante no se descompuso ante el conjunto azulgrana y logró marcar dos goles en el tramo final para mantener vivo el encuentro hasta que el Barça estableció el definitivo 2-4. Una capacidad competitiva que Castro pretende trasladar ahora al duelo frente al Athletic.

Cambios en el once

El técnico portugués aprovechará además el partido para recuperar algunas de las piezas que descansaron de inicio ante el Barcelona. Nacho Pérez, Oriol Rey y Bardeli tienen opciones de regresar al once, al igual que Iván Romero y Thiago Fernández en ataque.

Roger Brugué, máximo goleador granota esta temporada con tres tantos, apunta a mantenerse como una de las principales referencias ofensivas de un Levante que seguirá sin poder contar con Etta Eyong. El delantero camerunés se ha perdido los dos últimos encuentros debido a una lesión muscular. A esa ausencia se ha añadido la de Hugo Sotelo. El centrocampista sufrió ante el Barcelona un esguince en la rodilla derecha y tampoco estará disponible para Castro.

Castro, insatisfecho

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este martes que no quedó satisfecho con el resultado del partido ante el Barcelona pese al buen rendimiento de su equipo y destacó que tuvieron más ocasiones claras y remates que el conjunto azulgrana. “Después del partido del Barça yo no estaba contento con el resultado. Sé que hay muchas personas que estaban contentas con el partido que hicimos, pero yo no estaba contento y los jugadores tampoco”, explicó Castro en la previa del partido de este miércoles ante el Athletic Club.

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El técnico portugués señaló que, una vez analizado el encuentro, el Levante tuvo argumentos para haber obtenido un resultado mejor. “Hemos tenido más oportunidades claras que el Barça, has tenido más remates que el Barça. Pienso que no hay muchos equipos que lo van a hacer, hasta ahora no había ninguno que lo había hecho”, apuntó.

Castro, no obstante, considera que el partido ya forma parte del pasado y que su equipo debe centrarse en los próximos encuentros. "Estuvimos bien pero ya no puedes ir a buscar ahí los puntos", recalcó.

Sobre su próximo rival, Castro destacó el buen momento de forma del Athletic Club, que lleva un empate y dos partidos en los tres últimos partidos. “Ahora ya está en una dinámica muy fuerte, los últimos tres partidos han sido muy muy buenos. Tiene mucha calidad individual, colectivamente no ha cambiado mucho, lo que le da alguna estabilidad. Sabemos que es uno de los mejores equipos del campeonato, pero también sabemos que nosotros, cuando estamos bien, podemos pelear”, indicó.

Así llega el Athletic

La visita al Ciutat aparece así como una prueba para comprobar la capacidad de reacción del equipo de Terzic. Los precedentes acompañan al Athletic en un escenario en el que históricamente ha conseguido más victorias que derrotas, aunque enfrente tendrá a un Levante que ha convertido su estadio en una de sus principales fortalezas. El técnico alemán llega además al encuentro con noticias positivas desde la enfermería. Iñaki Williams podrá estar disponible después de retirarse cojeando el sábado por un fuerte golpe en un pie, según confirmó el propio Terzic en la rueda de prensa previa al partido.

Iñaki William, en el encuentro ante el Elche / LUIS TEJIDO / EFE

También evolucionan favorablemente Gorka Guruzeta y Peio Canales. Ambos completaron parte del último entrenamiento junto al grupo y mantienen opciones de entrar en la convocatoria. La única ausencia segura en el conjunto rojiblanco será Dani Vivian. El central permanece apartado del grupo desde el inicio de la pretemporada por una lesión en el aductor largo de la pierna derecha.

Con solo dos puntos de diferencia entre ambos en la clasificación, el Ciutat enfrenta a dos equipos que llegan con sensaciones distintas pero una misma necesidad: recuperar este miércoles la victoria que se les escapó en la última jornada.

Alineaciones probables:

Levante: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Iván Romero y Thiago.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. Andaluz)

Estadio: Ciutat de València

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Hora: 21:30 horas.