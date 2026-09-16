Santi Cañizares, sobre la opción de Javier Aguirre para el banquillo del Valencia CF: "Es un entrenador de fútbol"

El Valencia CF sigue a la caza de un entrenador que releve al destituido Carlos Corberán. El nuevo director Braulio Vázquez no quiere precipitarse y, una vez conocido el rechazo de Ernesto Valverde o José Luis Mendilibar, afronta con calma la elección del candidato idóneo. Sobre la mesa nombres como Javier Aguirre, Vicente Moreno o Éder Sarabia.

Y mientras el casting sigue su curso, son muchas las voces que opinan sobre el perfil ideal. El exportero del Valencia Santiago Cañizares recordaba ayer en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope que las destituciones en el club de Mestalla "son un acordeón". Así, añadía que "cargarse al entrenador ya lo hizo el Valencia antes, lo hizo con Baraja, que salva al equipo y luego se quema. Llega Corberán, que revierte la situación y también se quema, y lleva jugando horrorosamente mal y sin ganar no sé cuántas jornadas… y ahora otro… es un acordeón". Así, reconoce que en eso el Valencia "es un club fantástico porque puedes no tener una buena plantilla pero te hechan y te pagan unas rescisiones fantásticas".

La opción Aguirre

Respecto a la opción de Javier Aguirre, Cañizares exclama: "es un entrenador de fútbol". Para el comentarista, "no todo el mundo que tiene el título es entrenador. Tienes que demostrar en qué categoría estás, aunque todos merecen respeto. Agurrie ha sido entrenador de muchos equipos y en la élite, pero en la época de Peter Lim han venido entrenadores peores que Baraja y Corberán, que dices ¡esto es el Valencia¡, habrá que demostrar un bajage en Primera División. Baraja y Corberán no lo tenía, pero vinieron hombres como Gary Neville, es una cosa de locos".

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Gary Neville, en su etapa en el Valencia / IGNACIO HERNÁNDEZ

Para Cañizares, "cuando ha habido entrenador de verdad, como Bordalás o Marcelino, por cierto que le pregunten al Villarreal cómo está ahora sin Marcelino -acotó-, las cosas como minimo no eran lamentables y vergonzoas que han pasado aquí. Uno ganó la Copa y dos años en champions y otro llegó a la final de la Copa del Rey. Pero los echan y traen a peores", concluyó.