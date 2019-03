Partido:Fuenlabrada - Valencia Basket

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Francisco Cruz Montakit Fuenlabrada " Bandeja de Francisco Cruz con asistencia de EJ Rowland cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 2 - 0 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 2 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Palmeo de Bojan Dubljevic y tiro libre adicional por la &NROª falta de Ian O´Leary cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 5 - 3 Christian Eyenga Montakit Fuenlabrada " Triple de Christian Eyenga con asistencia de Francisco Cruz cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 5 - 3 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote defensivo es para Christian Eyenga. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 7 - 3 Christian Eyenga Montakit Fuenlabrada " Bandeja de Christian Eyenga tras un contraataque cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 7 - 3 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para José M. González. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 9 - 3 Francisco Cruz Montakit Fuenlabrada " Bandeja de Francisco Cruz cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 9 - 5 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bomba de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 9 - 8 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 11 - 8 Christian Eyenga Montakit Fuenlabrada " Canasta de Christian Eyenga cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 11 - 11 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 13 - 11 Francisco Cruz Montakit Fuenlabrada " Bandeja de Francisco Cruz cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 13 - 11 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 13 - 11 Marc García Montakit Fuenlabrada " Marc García falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 13 - 14 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 15 - 14 José M. González Montakit Fuenlabrada " Mate de José M. González con asistencia de Francisco Cruz cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 15 - 17 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 15 - 17 Ian O´Leary Montakit Fuenlabrada " Ian O´Leary falla la canasta. El rebote ofensivo es para Francisco Cruz cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 15 - 17 Marc García Montakit Fuenlabrada " Marc García falla la canasta cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 15 - 17 Francisco Cruz Montakit Fuenlabrada " Francisco Cruz falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 15 - 17 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla la canasta. El rebote defensivo es para EJ Rowland. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 16 - 19 Mike Tobey Valencia Basket " Canasta de Mike Tobey con asistencia de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 18 - 19 EJ Rowland Montakit Fuenlabrada " Canasta de EJ Rowland cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 18 - 19 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Popovic. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 20 - 19 Marc García Montakit Fuenlabrada " Canasta de Marc García cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 20 - 21 Rafa Martínez Valencia Basket " Canasta de Rafa Martínez con asistencia de Sam Van Rossom