Partido:Valencia Basket - Alba Berlin

cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 0 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Dennis Clifford. cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Martin Hermannsson Alba Berlin " Canasta de Martin Hermannsson con asistencia de Luke Sikma cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 2 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta por un tapón de Dennis Clifford cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 0 - 4 Peyton Siva Alba Berlin " Bandeja de Peyton Siva tras un contraataque, con asistencia de Luke Sikma cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 0 - 6 Rokas Giedraitis Alba Berlin " Canasta de Rokas Giedraitis cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 6 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla la canasta por un tapón de Dennis Clifford cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 6 Martin Hermannsson Alba Berlin " Martin Hermannsson falla el triple por un tapón de Guillem Vives. cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 6 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 0 - 6 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 0 - 8 Dennis Clifford Alba Berlin " Mate de Dennis Clifford con asistencia de Martin Hermannsson cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 0 - 8 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Peyton Siva. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 0 - 11 Peyton Siva Alba Berlin " Triple de Peyton Siva cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 2 - 11 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 2 - 11 Luke Sikma Alba Berlin " Luke Sikma falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 2 - 11 Luke Sikma Alba Berlin " Luke Sikma falla el triple cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 2 - 11 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 2 - 11 Matt Thomas Valencia Basket " Matt Thomas falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 4 - 11 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 4 - 14 Rokas Giedraitis Alba Berlin " Triple de Rokas Giedraitis cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 4 - 14 Joshiko Saibou Alba Berlin " Joshiko Saibou falla el triple cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 5 - 14 Landry Nnoko Alba Berlin " Landry Nnoko falla la bandeja. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 8 - 14 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 8 - 14 Peyton Siva Alba Berlin " Peyton Siva falla la canasta. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 8 - 14 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote defensivo es para Tim Schneider. cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 8 - 14 Peyton Siva Alba Berlin " Peyton Siva falla el triple. El rebote defensivo es para Antoine Diot. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 10 - 14 Niels Giffey Alba Berlin " Niels Giffey falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Thomas. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 12 - 14 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 14 - 16 Matt Thomas Valencia Basket " Canasta de Matt Thomas cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 14 - 18 Tim Schneider Alba Berlin " Canasta de Tim Schneider cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 17 - 18 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 17 - 18 Antoine Diot Valencia Basket " Antoine Diot falla el triple cuarto 2 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 20 - 18 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic con asistencia de Antoine Diot cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 20 - 18 Martin Hermannsson Alba Berlin " Martin Hermannsson falla el triple. El rebote ofensivo es para Luke Sikma cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 20 - 20 Johannes Thiemann Alba Berlin " Canasta de Johannes Thiemann con asistencia de Luke Sikma cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 23 - 20 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas con asistencia de Antoine Diot cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 23 - 20 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Johannes Thiemann. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 20 Niels Giffey Alba Berlin " Niels Giffey falla la canasta. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 25 - 20 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Mate de Bojan Dubljevic con asistencia de Louis Labeyrie cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 25 - 20 Johannes Thiemann Alba Berlin " Johannes Thiemann falla la canasta. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 25 - 20 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Luke Sikma. cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 25 - 20 Martin Hermannsson Alba Berlin " Martin Hermannsson falla la canasta cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 27 - 20 Joan Sastre Valencia Basket " Bandeja de Joan Sastre cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 20 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la bandeja cuarto 2 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 30 - 20 Will Thomas Valencia Basket " Triple de Will Thomas cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 30 - 20 Joshiko Saibou Alba Berlin " Joshiko Saibou falla el triple. El rebote ofensivo es para Luke Sikma cuarto 2 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 30 - 23 Peyton Siva Alba Berlin " Triple de Peyton Siva cuarto 2 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 33 - 23 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio con asistencia de Sam Van Rossom cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 33 - 23 Joshiko Saibou Alba Berlin " Joshiko Saibou falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 2 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 36 - 23 Matt Thomas Valencia Basket " Triple de Matt Thomas con asistencia de Will Thomas