Partido:Valencia Basket - Zenit

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Anton Pushkov Zenit San Petersburgo " Canasta de Anton Pushkov cuarto 1 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 3 - 2 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Triple de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 3 - 3 Fernando San Emeterio Zenit San Petersburgo " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 3 - 3 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Colton Iverson. cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 3 - 3 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote defensivo es para Gustavo Ayón. cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 5 - 3 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 5 - 5 Anton Ponkrashov Zenit San Petersburgo " Canasta de Anton Ponkrashov cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 7 - 5 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 7 - 7 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Canasta de Will Thomas cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 7 - 9 Colton Iverson Zenit San Petersburgo " Canasta de Colton Iverson cuarto 1 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 10 - 9 Austin James Hollins Valencia Basket " Triple de Austin James Hollins cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 10 - 9 Gustavo Ayón Zenit San Petersburgo " Gustavo Ayón falla el triple. El rebote defensivo es para Quino Colom. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 3 Resultado 13 - 9 Mike Tobey Valencia Basket " Triple de Mike Tobey cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 13 - 9 Vladislav Trushkin Zenit San Petersburgo " Vladislav Trushkin falla el triple. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 15 - 9 Mike Tobey Valencia Basket " Canasta de Mike Tobey con asistencia de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 15 - 12 Gustavo Ayón Zenit San Petersburgo " Triple de Gustavo Ayón cuarto 1 Minuto 10' Puntos 3 Resultado 15 - 16 Vladislav Trushkin Zenit San Petersburgo " Triple de Vladislav Trushkin cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 15 - 16 Austin James Hollins Zenit San Petersburgo " Austin James Hollins falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 15 - 16 Mike Tobey Valencia Basket " Mike Tobey falla el triple. El rebote defensivo es para Austin James Hollins. cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 15 - 18 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Canasta de Will Thomas cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 18 - 18 Guillem Vives Valencia Basket " Triple de Guillem Vives cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 18 - 19 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el gancho. El rebote defensivo es para Austin James Hollins. cuarto 2 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 18 - 22 Vladislav Trushkin Zenit San Petersburgo " Triple de Vladislav Trushkin cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 18 - 22 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote ofensivo es para Guillem Vives cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 18 - 22 Vladislav Trushkin Zenit San Petersburgo " Vladislav Trushkin falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 21 - 22 Jordan Loyd Valencia Basket " Triple de Jordan Loyd cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 21 - 22 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Will Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 23 - 24 Anton Ponkrashov Zenit San Petersburgo " Canasta de Anton Ponkrashov cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 23 - 24 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote defensivo es para Anton Pushkov. cuarto 2 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 23 - 27 Tim Abromaitis Zenit San Petersburgo " Triple de Tim Abromaitis cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 25 - 27 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde tras un contraataque cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 25 - 27 Louis Labeyrie Valencia Basket " Louis Labeyrie falla la canasta. El rebote defensivo es para Anton Pushkov. cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 27 - 27 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 27 - 29 Will Thomas Zenit San Petersburgo " Canasta de Will Thomas cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 29 - 29 Jordan Loyd Valencia Basket " Canasta de Jordan Loyd cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 29 - 29 Tim Abromaitis Zenit San Petersburgo " Rebote ofensivo de Tim Abromaitis tras fallar su propio triple