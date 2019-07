Josep Maria Bartomeu afirma que no hay caso Neymar: "El PSG no quiere dejarle marchar"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este viernes que la dimisión del vicepresidente deportivo del cluub catalán, Jordi Mestre, no tuvo nada que ver con la posible vuelta del brasileño Neymar. "Sabemos que Neymar se quiere ir del PSG, pero sabemos también que el PSG no quiere dejarle marchar. No hay caso", expresó el máximo mandatario del Barcelona en una rueda de prensa minutos antes de la presentación de Frankie de Jong.

El presidente del club azulgrana confirmó que el director general del club azulgrana, Òscar Grau, y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se reunieron el pasado jueves para negociar el fichaje del todavía jugador rojiblanco Antoine Griezmann.

Pocos minutos antes de la presentación oficial del holandés Frenkie de Jong, el máximo mandatario azulgrana compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou para tratar los movimientos dentro del área deportiva tras la dimisión el pasado miércoles del vicepresidente deportivo, Jordi Mestre.

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Griezmann, de quien Bartomeu dijo que existe interés para acometer su fichaje después de que desde el mes de julio su cláusula para salir del Atlético sea de 120 millones de euros.

"Quizá destaparé algo, pero ayer tuvimos una reunión con Miguel Ángel Gil en Madrid. Fue entre Óscar Grau y el Atlético. Le dijimos si se podía negociar. Hay interés", anunció Bartomeu.

De esta manera, el Barcelona intentará acometer la incorporación del francés sin la necesidad de pagar la cláusula de rescisión, que ascendería a más de 120 millones de euros debido a los impuestos ligados a la operación.

El interés oficial del Barcelona por el delantero galo se produce después de que el verano pasado el jugador rechazara la oferta azulgrana y lo anunciara a través del documental 'La Decisión'.

Preguntado por el renovado interés del Barcelona por incorporar a Griezmann, Bartomeu recordó que no es la primera vez que el club azulgrana se encuentra con una situación similar en la que un jugador rechaza su primera oferta.

"No es la primera vez que pasa. Recuerdo los casos de Henry, Villa, Cesc...las situaciones son distintas. Hay interés y por eso se produjo la reunión. Hubo una reunión porque hay interés", recalcó Bartomeu.

El pasado mayo el Atlético de Madrid confirmó que el jugador francés no vestiría la camiseta rojiblanca a partir de la próxima temporada, aunque ni Griezmann ni el club desvelaron más detalles sobre su futuro.