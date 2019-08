El ex del Atlético Juanfran ficha por el Sao Paulo

El internacional español Juanfran Torres jugará en el Sao Paulo en una nueva aventura con el fútbol brasileño, después de que se despidiera a finales de mayo del Atlético de Madrid tras ocho años y medio en la casa rojiblanca.



"Sao Paulo será la casa de Juan hasta diciembre de 2020", anunció el cuadro brasileño con un vídeo en su cuenta de Twitter, donde la voz del propio jugador anunciaba su salto al continente americano. La llegada del español al cuadro brasileño coincide con la anunciada el día anterior de Dani Alves.





O estagiário está vendo esse vídeo pela 1020ª vez. ??



E você, já viu quantas?!#LaCasaDeJuan https://t.co/JrpnPAwQtu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 4, 2019

Después de, Juanfran puso fin a su etapa rojiblanca para convertirse en "tricolor". "No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro jugar el mejor fútbol del mundo y convertirse dos veces campeón mundial", relata en el vídeo."Nací y crecí en España.Conquisté todo. Conquisté el respeto. No me llamo Tokio y tampoco me llamo Madrid. Ahora se hace necesario irme fuera de España, para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juanfran Torres y ahora soy tricolor", termina.como el Atlético de Madrid describió a Juanfran en la despedida del jugador, que ahora es tricolor", celebró el Sao Paulo con la llegada del español. "Juanfran, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa deportiva. Sao Paulo ficháis a un crack como jugador y como persona ¡Enhorabuena!", dijo el Atlético en su Twitter.