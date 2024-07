Portugal - Eslovenia en directo

¡¡¡¡ROBERTO MARTÍNEZ SALE CON EL ONCE DE GALA!!!! Después de hacer rotaciones para dar descanso a jugadores claves en el cierre de la fase de grupos contra Georgia al tener garantizado ya el pase a la fase eliminatoria como primera de su grupo, el técnico de origen español vuelve a recurrir al once esperado, dando continuidad a Joao Palhinha para equilibrar la medular junto a Vitinha. Regresa al once Rafael Leao tras cumplir partido de sanción, de la misma manera que Cristiano Ronaldo no se cae de la alineación.