Valencia CF - Real Madrid en directo

Rubén Baraja sabe muy bien lo que es jugar un partido como este y, sin duda, no le va a temblar la mano a la hora de realizar su propuesta sobre el verde, donde ya ha tomado gran importancia la introducción al once de varios jugadores del filial (Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí...) a los que no ha dudado en darles la oportunidad ante las carencias que presentaba la plantilla y de obtener resultados gracias a la aportación de estos. Sin duda, un gran mérito por parte del técnico valencianista que quiere seguir exprimiendo.