Valencia CF - Girona en directo

Acumula bajas el conjunto catalán en este tramo final de temporada, perdiendo a futbolistas muy relevantes en su estilo de juego como han demostrado a lo largo de la campaña. Estos son loas casos de Miguel Gutiérrez y Yan Couto, quienes no podrán comparar en los carrileros de su equipo. Junto a ellos, no han entrado por lesión en la convocatoria Ricard Artero, Borja García, Joel Roca y Jhon Solís. En cambio, sí estará presente Arnau Martínez tras cumplir sanción por amarillas, volviendo directo al once, y Cristhian Stuani, con el delantero uruguayo esperando su oportunidad en el banquillo.