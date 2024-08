Barcelona - Athletic Club en directo

¡¡¡¡DANI OLMO SE QUEDA FUERA!!!! Por segunda jornada consecutiva, Hansi Flick no podrá contar con el exjugador del RB Leipzig al no cumplir financieramente con las reglas que permiten inscribirle en LaLiga hasta que liberen mayor masa salarial. El técnico alemán opta de inicio por Pedri González en detrimento de Marc Casadó con respecto a la alineación presentada frente al Valencia en Mestalla, sacando un once de carácter muy ofensivo.