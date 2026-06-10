Qué comer antes y después de entrenar en verano para rendir más y recuperarse mejor

Entrenar en verano puede convertirse en una oportunidad perfecta para cuidarse, retomar rutinas y mejorar la condición física. Los días más largos, las vacaciones y la posibilidad de organizar mejor los horarios animan a muchas personas a hacer ejercicio con más frecuencia. Sin embargo, las altas temperaturas también plantean una pregunta clave: qué comer antes y después de entrenar para tener energía, evitar la pesadez y favorecer una buena recuperación.

La respuesta no depende solo del tipo de alimento, sino también del momento del día, de la intensidad del entrenamiento, del objetivo personal y de la tolerancia digestiva de cada persona. No come igual quien entrena fuerza por la mañana que quien realiza una clase de Pilates al final del día, ni necesita lo mismo una persona que quiere perder grasa que otra que busca ganar masa muscular o simplemente mantenerse activa.

Comer antes de entrenar no significa comer mucho, sino elegir bien el momento, la cantidad y el tipo de alimento

Desde ISN Virtual Gym, plataforma de entrenamiento online orientada al fitness en casa, recuerdan que la nutrición y el ejercicio físico forman un equipo inseparable. La alimentación influye de manera directa en el rendimiento durante la sesión y también en la capacidad del cuerpo para recuperarse después. Sus planes incorporan entrenamiento online, asesoramiento y opciones de nutrición personalizada, con planes adaptados a objetivos y gustos.

Por qué la comida antes de entrenar importa más en verano

La comida previa al entrenamiento tiene una función clara: aportar energía sin dificultar la digestión. En los meses de calor, esta idea cobra todavía más importancia. Una comida demasiado abundante, rica en grasas o tomada demasiado cerca del ejercicio puede generar sensación de pesadez, malestar o bajo rendimiento. En cambio, llegar al entrenamiento sin haber comido nada o con poca hidratación puede favorecer la fatiga, los mareos o la falta de fuerza.

La recomendación general pasa por priorizar hidratos de carbono de fácil digestión antes de entrenar. Son el combustible más accesible para el organismo cuando va a realizar ejercicio. La clave está en ajustar la cantidad y el tipo de alimento al tiempo disponible.

Si la comida se realiza dos o tres horas antes de entrenar, puede ser más completa. Un plato con arroz integral o pasta, una fuente de proteína magra como pollo, pavo, tofu o pescado, y verduras cocidas puede ser una buena opción. En este caso, el cuerpo dispone de margen suficiente para digerir y transformar esos nutrientes en energía útil.

Si, por el contrario, solo quedan 30 o 60 minutos antes de la sesión, conviene elegir opciones más ligeras. Una pieza de fruta, especialmente un plátano, una tostada con un poco de miel, un yogur desnatado o una pequeña ración de avena pueden aportar ese impulso necesario sin comprometer la digestión.

Infografía ISN Virtual Gym sobre nutrición / ED

Qué comer antes de entrenar si haces ejercicio en casa

Una de las ventajas del entrenamiento online es la flexibilidad. Poder entrenar desde casa permite adaptar la sesión a los horarios reales de cada persona, algo especialmente útil en verano, cuando las rutinas cambian con más frecuencia. Aun así, esa comodidad no debe llevar a improvisar por completo la alimentación.

Quienes entrenan a primera hora de la mañana pueden necesitar una opción sencilla antes de empezar, sobre todo si la sesión tiene cierta intensidad. Una fruta, un yogur o una tostada ligera pueden ser suficientes en muchos casos. Para entrenamientos suaves, algunas personas toleran bien hacerlo con muy poca ingesta previa, pero no es una regla universal.

En verano, una comida pesada antes de entrenar puede ser tan limitante como no haber comido nada

En los entrenamientos de media tarde, una merienda bien planteada puede marcar la diferencia. Fruta, yogur con avena, pan tostado con proteína ligera o un pequeño bol de cereales sencillos pueden ayudar a llegar con energía. El objetivo no es comer mucho, sino comer lo justo para evitar llegar vacío o con sensación de bajón.

En verano, además, conviene evitar entrenar justo después de comidas muy copiosas. Las digestiones pesadas y el calor no son una buena combinación. Por eso, las opciones frescas, sencillas y moderadas suelen funcionar mejor.

Entrenar en verano exige adaptar la alimentación y la hidratación al calor, al horario del ejercicio y al objetivo de cada persona. / Freepick / LEVANTE EMV

Después de entrenar: recuperar energía y cuidar el músculo

Tras el entrenamiento, el cuerpo entra en una fase de recuperación. Durante la sesión se han utilizado reservas de energía y, en función del tipo de ejercicio, también se han producido pequeñas alteraciones en las fibras musculares. Por eso, la alimentación posterior debe ayudar a reponer el glucógeno muscular y aportar nutrientes que favorezcan la reparación.

La pauta básica es combinar proteínas e hidratos de carbono. Las proteínas ayudan a reparar y mantener la masa muscular, mientras que los hidratos de carbono permiten recargar energía. Esta combinación resulta útil tanto para quienes entrenan fuerza como para quienes realizan actividades cardiovasculares, clases dirigidas o rutinas funcionales.

Entre las fuentes de proteína pueden incluirse huevos, pechuga de pavo, atún al natural, legumbres, queso fresco batido o yogures ricos en proteína. Como fuente de hidratos de carbono, pueden aparecer patata cocida o al horno, boniato, quinoa, avena, arroz, pan integral o fruta.

Una comida posentreno no tiene por qué ser complicada. Algunas ideas sencillas son una tostada integral con aguacate y huevo, un bol de queso fresco batido con frutos rojos y nueces, una ensalada templada con legumbres, un plato de arroz con pollo o un batido con proteína y plátano cuando se necesita una solución rápida.

La ventana de recuperación: Reparación y descanso activo

Muchas personas entrenan al final del día, especialmente en verano, cuando las temperaturas bajan y resulta más agradable moverse. En ese caso, surge una duda frecuente: qué cenar después de entrenar sin irse a la cama con pesadez.

La clave está en buscar una cena completa, pero ligera. No se trata de eliminar los hidratos de carbono por sistema, sino de ajustar las cantidades. Una tortilla francesa con una guarnición de verduras y una pequeña ración de patata, una ensalada con atún y legumbres, un yogur tipo queso fresco batido con fruta o un plato sencillo de pescado con verduras pueden ser alternativas adecuadas.

La recuperación no termina al acabar la clase: también depende de lo que se come, de lo que se bebe y de cómo se descansa

El descanso también forma parte de la recuperación. Por eso, después de entrenar por la noche conviene evitar comidas excesivamente grasas, raciones muy grandes o alimentos que dificulten el sueño.

Beber agua antes, durante y después de entrenar puede marcar la diferencia en verano: ayuda a rendir mejor y a evitar la fatiga. / Freepick /LEVANTE

La hidratación, el otro gran pilar del entrenamiento en verano

La hidratación es importante durante todo el año, pero en verano puede condicionar por completo el rendimiento. Beber agua antes, durante y después del ejercicio ayuda a mantener la temperatura corporal, reducir la fatiga y evitar molestias como calambres, dolor de cabeza o sensación de agotamiento.

No siempre es necesario recurrir a bebidas isotónicas. Para entrenamientos moderados y de duración normal, el agua suele ser suficiente. Sin embargo, en sesiones largas, intensas o realizadas con mucho calor, puede ser necesario prestar más atención a la reposición de sales minerales.

También hay alimentos que contribuyen a la hidratación diaria, como frutas de temporada, verduras, gazpachos, cremas frías o ensaladas. En verano, pueden ayudar a que la alimentación sea más fresca, apetecible y fácil de mantener.

La nutrición personalizada ayuda a adaptar la alimentación al entrenamiento, los objetivos y las necesidades de cada persona. / ED

Las claves de Alba Antón Moya, dietista y nutricionista de ISN Virtual Gym, para entrenar mejor en verano

¿Qué tres alimentos no deberían faltar en la nevera de una persona activa durante los meses de calor? Fruta fresca de temporada, especialmente aquellas con alto contenido en agua como sandía o melón. Yogur natural o kéfir, por su aporte proteico y su versatilidad, ya que pueden consumirse solos, con fruta, en boles completos o incluso en smoothies. Verduras frescas para preparar ensaladas, gazpachos o acompañamientos. Opciones rápidas y frescas que favorezcan la hidratación y el aporte de vitaminas y minerales. ¿Cuál sería el mensaje principal para quienes quieren entrenar mejor este verano sin obsesionarse con la comida? La alimentación debe ser una herramienta para rendir y sentirse bien, no algo complicado de seguir. Priorizar alimentos frescos, mantener una buena hidratación y ser constante da mejores resultados que seguir dietas restrictivas o buscar soluciones rápidas. ¿Cuál es el error más común que ve en personas que empiezan a entrenar en verano? El error que más veo es querer obtener resultados muy rápido. Muchas personas empiezan a entrenar con mucha intensidad y al mismo tiempo, comen menos de lo que necesitan pensando que así avanzarán más deprisa. Sin embargo, suele ocurrir justo lo contrario. Aparece el cansancio, la recuperación empeora y resulta mucho más difícil mantener esos hábitos en el tiempo. Si tuviera que resumirlo en una frase, ¿qué debería recordar cualquier persona antes y después de entrenar este verano? Antes de entrenar, procura llegar bien hidratado y con suficiente energía, especialmente a través de hidratos de carbono de fácil digestión. Después, recuerda que la recuperación no consiste solo en proteína, también es importante reponer líquidos, minerales e hidratos de carbono.

ISN Virtual Gym: entrenamiento online y nutrición personalizada

Uno de los problemas habituales cuando una persona empieza a entrenar es la cantidad de información contradictoria que encuentra en internet. Dietas milagro, consejos genéricos, restricciones innecesarias y rutinas poco adaptadas pueden hacer que el proceso resulte confuso.

ISN Virtual Gym propone un enfoque más personalizado. En su web destaca la posibilidad de entrenar dónde y cuándo se quiera, con plan de entrenamiento y nutrición personalizado, acceso a entrenamientos y clases en directo. La plataforma también cuenta con una sección específica de nutrición, donde explica que el plan nutricional se plantea como un complemento al entrenamiento y se adapta a los objetivos y gustos de cada persona.

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ISN Virtual Gym incluye opciones de asesoramiento nutricional con asignación de nutricionista, videollamada de asesoramiento, control periódico de objetivos nutricionales, medición y valoración nutricional, y plan nutricional de 30 días.

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El objetivo es que cada persona pueda entrenar y alimentarse de forma adaptada a sus gustos, intolerancias, objetivos y momento vital, sin depender de pautas impersonales. Este acompañamiento resulta especialmente útil en verano, cuando las rutinas cambian, se come más veces fuera de casa y puede ser más difícil mantener una planificación constante.