Giovanni Lancieri: "Todavía hay márgenes importantes para que Sacmi crezca en España"

General Manager de la división de azulejos de Sacmi. La multinacional italiana considera a España como un mercado estratégico y asegura que, junto a Italia, representa «la excelencia» cerámica. Según se desprende sus palabras, la situación inversora del sector azulejero castellonense es buena, pero advierte que otros países se están dotando a nivel tecnológico.

El máximo responsable de la división de azulejos de la multinacional italiana Sacmi, Giovanni Lancieri, ha visitado Castelló para presentar a los profesionales del sector cerámico provincial sus últimas innovaciones para la producción de grandes placas cerámicas que ellos llaman «lastras». Lancieri asegura que España sigue sendo para ellos un mercado «estratégico» con margen para creciendo., y que junto a Italia representa «la excelencia» de la industria cerámica mundial.

P ¿Cuál fue el balance de Sacmi en 2017?

R Respecto al año pasado, el balance 2017 de Sacmi Imola refleja un aumento en la facturación. También el balance consolidado del grupo se ha cerrado con un resultado excelente en comparación con el año anterior, con ingresos de 1.434 millones de euros, en subida respecto al 2016. El sector cerámico representa aproximadamente el 70 % de los volúmenes totales producidos por Sacmi Imola y en 2017 ha seguido consolidando aún más la tendencia de crecimiento de los últimos años, con resultados superiores tanto en el balance final de 2016 cuanto en las previsiones de ventas. Las ventas al exterior representan más del 80 % de los volúmenes totales que registra cada año Sacmi.

P ¿Cómo está evolucionando 2018 y qué objetivos se ha marcado para este año?

R Podemos observar una tendencia similar a la de 2017, aunque la presencia de tensiones internacionales importantes como las sanciones estadounidenses contra Irán o la crisis en Venezuela, por ejemplo, sean elementos de incertidumbre que no deben subestimarse.

P ¿Qué porcentaje representa la industria cerámica española en la facturación global de Sacmi?

R España siempre ha sido un mercado estratégico para Sacmi. No solo en términos de volúmenes sino, sobre todo, por la calidad de las inversiones y el alto nivel de innovación de estas inversiones. Junto con Italia, España representa la excelencia para Sacmi en términos de mercado. En general, Sacmi está presente en todos los mercados mundiales, aunque el segmento de productores medio-alto es nuestra característica distintiva

P ¿España puede seguir creciendo en los próximos años?

R Insisto en que España siempre ha sido un mercado estratégico para Sacmi. Mi opinión personal es que todavía hay márgenes importantes para el crecimiento. Un producto de alta calidad y una logística muy eficiente son solo algunos de los aspectos que nos hacen hipotetizar sobre un crecimiento estructural de la industria azulejera española a medio plazo.

P ¿Qué tipo de tecnología piden, principalmente, las empresas azulejeras españolas?

R Las empresas piden tecnología para producir gres porcelánico esmaltado y formatos medianos y grandes.

Productos, por lo tanto, de calidad y destinados a un mercado de gama alta.

P ¿Qué diferencias, a nivel tecnológico, existen entre las plantas azulejeras de España e Italia?

R Es difícil generalizar porque tanto en Italia como en España existen soluciones tecnológicas y de ingeniería orientadas, principalmente, a obtener una mayor productividad (y por lo tanto con tiradas más largas gracias a una menor flexibilidad y un catálogo de productos menos extenso), pero también soluciones más flexibles (y, por lo tanto, tiradas más reducidas y un catálogo más amplio, a cambio de una menor productividad). Considerando la misma solución, no veo diferencias sustanciales. Quizás en España el porcentaje de los primeros es ligeramente más alto que en Italia y viceversa.

P ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la industria azulejera española frente al resto de competidores?

R Los puntos de fuerza ya mencionados anteriormente, como la excelente logística y la excelente calidad del producto, son solo algunos de los factores que distinguen positivamente la industria cerámica española. Hay otras muchas fortalezas, como una considerable flexibilidad de trabajo, una gran disponibilidad de productos semi-acabados como polvos atomizados y esmaltes de excelente calidad, así como una excelente tradición en la industria cerámica de las empresas que operan en el sector. Por otro lado, honestamente, no veo ninguna debilidad real.

P Sacmi Ibérica, que está ubicada en Castelló, se encarga del mercado español y portugués. ¿Qué funciones desempeña?

R Sacmi Ibérica se ocupa principalmente de Customer Care, suministrando repuestos y asistencia técnica a nuestros clientes. Pero no solo eso: en Sacmi Ibérica también contamos con una oficina técnica que da soporte a los clientes en el desarrollo de nuevos proyectos, coordinándose con un responsable de ventas que sigue los layouts y las ofertas. Sacmi Ibérica representa a Sacmi Imola en todas las actividades, tanto en la fase de promoción como en la de follow up, siguiendo de cerca las necesidades de nuestros clientes.

P ¿Qué nuevos productores son los que, según usted, están mejor equipados tecnológicamente para hacer la competencia a España e Italia?

R Creo que en necesaria una premisa: Italia y España no solo son una excelencia en términos de producción, sino que lo son aún más en términos de logística y atención al mercado. De hecho, para competir en mercados muy exigentes, como los mercados target de las empresas italianas y españolas, no es suficiente tener un buen producto técnicamente y estéticamente válido. Es también necesaria una distribución muy efectiva, una gama de productos particularmente rica, una mentalidad dirigida al just in time. Después de esta importante premisa, hay efectivamente algunos productores orientados a la excelencia tanto en Europa del Este (pienso por ejemplo en Polonia, Ucrania y Rusia) como en Turquía, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, que producen excelentes productos y que pueden competir con el producto italiano y español. Sin embargo, aún no veo, en mi opinión, una logística y distribución igualmente efectiva en estos países y aquí el gap con España e Italia todavía parece ser sensible.