'Tile of Spain' se promociona en Roma

La patronal azulejera Ascer e Ivace Internacional organizan la participación de Tile of Spain en la etapa de Edilportale Tour 2019 que se celebra en Roma en la sede de Confindustria.

El Edilportale Tour, que este año celebra su décimo aniversario, está compuesto por una serie de seminarios dirigidos a prescriptores, organizados por el portal líder en edificación en Italia, Edilportale, y que tienen un carácter itinerante abarcando toda la geografía italiana.

Tile of Spain participará el próximo miércoles en una conferencia del consultor Umberto Menicalli, geólogo experto en tecnología de los materiales y colaborador de Tile of Spain en Italia, y con un punto de información donde se promocionará la calidad y diseño de la cerámica española a través de diversas publicaciones. La participación de Tile of Spain tiene como objetivo dar a conocer la oferta del sector español, posicionándola como vanguardista, innovadora y tecnológica.

Italia ocupó, en 2018, el cuarto puesto en el ranking de las exportaciones de cerámica de España, con ventas por valor de 106,7 millones de euros. En los dos primeros meses de 2019 las ventas mantienen una evolución positiva con un crecimiento del 3,8 %.