APE Grupo reduce el uso de plástico

APE Grupo ha puesto en marcha medidas para «la reducción del consumo de plásticos en el día a día de la empresa», según se informa desde la azulejera castellonense a través de su web corporativa, en la que se explica que la medida tiene como objetivo incidir «en su voluntad de ser una empresa sostenible y comprometida con el medio ambiente».

La primera medida ha sido repartir botellas de cristal «entre todos los trabajadores para minimizar así el consumo de plásticos desechables y también se han sustituido los vasos de un solo uso por otros de papel biodegradables». Desde la empresa se califica la iniciativa como «un granito de arena que, si todos colaboramos, puede ser un gran avance en nuestra implicación y concienciación para proteger el medio ambiente».

Ape Grupo suma más de 25 años de experiencia y está presente en más de 120 países a través de sus tres marcas Ape Best for you, Carmen y Builk. La sede central de la firma se encuentra en Castelló y su centro logístico está en Onda. Cuenta con oficinas en Francia, Australia, Irlanda y Bulgaria, así como un almacén logístico en Fiorano Modenese (Bolonia) con casi 11.000 metros cuadrados de superficie.