La cerámica ha demostrado con el paso del tiempo ser una de las opciones más demandadas, especialmente por sus innumerables ventajas funcionales. Aunque por lo general se puede encontrar en los cuartos de baño y en las cocinas, la cerámica es, en realidad, un elemento en el diseño de interiores aplicable a cualquier estancia. Sus propiedades de resistencia, versatilidad y fácil mantenimiento, convierten a este material en una opción ideal para utilizar en cualquier rincón del hogar.

Desde Pamesa se destaca, frente a otros materiales, la resistencia de la cerámica a los cambios bruscos de temperatura, al rozamiento o al tráfico intenso, «todos ellos factores clave a la hora de determinar la durabilidad de nuestros pavimentos cerámicos, cuando hablamos de resistencia al desgaste nos referimos a la capa superficial de la pieza, pero también valoramos la resistencia a la humedad, un factor interesante a la hora de revestir baños y cocinas. A la hora de destacar su durabilidad, podemos hablar de fachadas y la mejora que proporcionan en la eficiencia energética del edificio, ofreciendo así un mejor acondicionamiento térmico y un mayor aislamiento acústico. Además, debido a la baja absorción de agua de las piezas, será capaz de resistir cambios drásticos de temperatura, lluvia y humedad», se explica desde la compañía.

En el interiorismo se busca crear una casi inapreciable transición de un espacio a otro, alargando así zonas como el salón, el dormitorio o la cocina para aunar espacios y coordinar pavimentos generando una sensación de amplitud visual. Dotándolos de esta continuidad usando el mismo azulejo se consigue crear espacios más diáfanos, polivalentes y, sobre todo, prácticos para toda la familia. Aquí, los azulejos actúan como elemento integrador, como es el caso de la serie Duplo de Pamesa que, gracias al avance tecnológico en pavimentos antideslizantes y a la amplia gama de acabados, diferentes estilos, tonalidades y materiales permiten crear y diseñar ambientes alineados con las últimas tendencias en el diseño de interiores.

La cerámica destaca técnicamente sobre los materiales naturales, pero no sólo en diseño y resistencia, sino también evitando la complejidad en su limpieza y mantenimiento. Para conservarse en perfecto estado, se pueden limpiar sencillamente, no necesitan encerados ni pulidos, basta con usar agua y los productos de limpieza habituales para que luzca como el primer día.

Además de las ventajas técnicas que ofrece la cerámica, también se puede hablar de las decorativas, convirtiéndolo en un universo prácticamente ilimitado en cuanto a formatos, colores, texturas y diseños. En Pamesa Cerámica, ofrecemos desde pequeños formatos 6,5x20 centímetros hasta grandes placas 120x260 centímetros, además, existen diseños que ayudan a vestir tanto espacios vanguardistas y minimalistas como los más clásicos.

Por otro lado, cabe señalar que, con los nuevos avances a la hora de producir cerámica, Pamesa Cerámica ha desarrollado un producto con una característica muy particular que lo diferencia del resto de materiales: Vita, un diseño con propiedades antibacterianas. Una tecnología desarrollada a base de iones de plata integrados durante el proceso productivo previo a la cocción del gres. Estas nanopartículas son capaces de inhibir el crecimiento y reproducción de bacterias gracias a las sustancias activas incorporadas en el esmalte.

Vita, al actuar sobre el metabolismo de las bacterias, desarrolla una acción que reduce los malos olores y hace que los espacios resulten más agradables para el olfato. Estas propiedades son permanentes y no requieren de mantenimiento ni tratamiento posterior; además este proceso no altera las propiedades y características del producto por lo que puede seguir disfrutando de sus cualidades con un plus de seguridad.