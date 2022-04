La situación que atraviesa la industria cerámica es «de emergencia», según se subraya desde la patronal azulejera Ascer, que puntualiza que el problema es «alarmante» desde el otoño del año pasado. A través de un comunicado de prensa se denuncia que a la crisis provocada por el aumento de la factura energética se suman, entre otros, «los problemas de abastecimiento de arcillas y caolines, el auge de precios de materias primas en general y la subida del coste de fletes». En este sentido el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, es tajante: «Nos encontramos en medio de una tormenta perfecta, y el Gobierno sigue sin reaccionar ni anunciar medidas, la pérdida de confianza de los sectores es notoria».

Las empresas del sector cerámico, a pesar de haber incrementado los precios de sus productos están absorbiendo gran parte del incremento de los costes -no solo de energía si no también del resto de materias primas- en detrimento de sus cuentas de resultados y rentabilidad para tratar de mantener su competitividad internacional. Esta situación no es insostenible de alargarse en el tiempo, «comprometiendo la viabilidad de las empresas del sector y obligando a tomar medidas para limitar el impacto con paradas de producción y ERTE», se subraya desde Ascer. De hecho, las mismas fuentes puntualizan que desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo se han registrado entre las empresas productoras de pavimentos y revestimiento cerámico un total de 20 ERTEs con 3.490 trabajadores afectados. «Son numerosos los expedientes que se están negociando y que van a presentarse en las próximas semanas, pudiendo llegar a convertirse en extinciones de empleo de no mejorar la coyuntura», señala Nomdedeu.

Precisamente, el presidente de Ascer afirma que para las azulejeras «no es sencillo trasladar directamente al precio de venta el incremento de nuestros costes de producción. No hay que olvidar que operamos en un mercado global y que el 75 % de nuestras ventas se hacen en exportación, y competimos tanto con terceros países con menores costes de producción, como con otros productos de recubrimiento sustitutivos». En este sentido, Nomdedeu apunta que llegará un punto «en que el cliente no aceptará más subidas en los precios de producto con la consecuente pérdida del mercado».

Desde el sector se han trasladado una serie de medidas al Gobierno para atajar esta sangría en la industria gasintensiva, la gran olvidada en esta crisis. «El gobierno está poniendo el foco en atajar el precio de la electricidad y en diseñar medidas para las industrias electrointensivas, pero lamentablemente nuestro sector está muy afectado por el gas y no hemos visto hasta el momento ninguna medida orientada a reducir las facturas del gas para la industria».

De hecho, el Gobierno de España aprobó el pasado miércoles un Real Decreto para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la invasión de Ucrania que no ha gustado a Ascer «por la escasa ambición del paquete de medidas». Además, y según se esxplica desde la patronal, «el texto aprobado genera dudas relativas a su aplicación y adolece de cierta indefinición que crea incertidumbre en las empresas en un momento en el que la economía necesita todo lo contrario».

Las cuantías de las ayudas se establecen según el número de empleados, con un máximo de 5.000 euros por empleado para los sectores cerámicos y con un tope por empresa de bonificación en cualquier caso de 400.000 euros. Así, una empresa tipo del sector podría recibir como máximo 400.000 euros, una cifra insignificante si tenemos en cuenta que la factura media mensual del gas del último periodo puede estar en torno a los 2 millones de euros. El número de empleados medio de la industria es de 103 empleados, pero no hay que olvidar que además de pymes contamos con grandes empresas que superan con creces esa cifra y que se verán penalizadas en el cálculo. Unas ayudas de las que han quedado excluidas las fabricantes de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos.

«En el sector esperábamos una respuesta más contundente y con más medidas que han quedado en el tintero, como la rebaja de peajes del gas, eliminación de impuestos en hidrocarburos o moratorias de pagos para empresas afectadas por la crisis energética, todas ellas medidas encaminadas a dar liquidez a las empresas y poder mantener así la producción y el empleo», apunta el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría. Unas medidas excepcionales encaminadas a dar liquidez a las empresas y poder mantener así la producción y el empleo.

En definitiva, y a modo de resumen, desde Ascer se alerta, una vez más, de que el impacto del aumento de los costes energéticos, sobre todo del gas, es insostenible para la industria azulejera «y está abocando a paradas en la producción y sensibles pérdidas en la rentabilidad de las empresas que ven su viabilidad económica comprometida».

El sector español fabricante de baldosas cerámicas es una industria con un gran peso en la economía valenciana y española. La industria cerámica representa 14,4 % del PIB industrial de la Comunitat Valenciana y supone más del 20 % del total del PIB de la provincia de Castelló. El clúster tiene un efecto tractor y multiplicador muy importante ya que, según datos correspondientes a 2019, por cada euro de PIB directo del sector aporta 2,1€ de PIB adicional a la economía de España.