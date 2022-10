El aumento de la factura energética ha llevado al sector cerámico a una profunda crisis estructural que ha dinamitado la competitividad del azulejo de Castelló en los mercados internacionales, ha puesto sobre la mesa, una vez más el siempre espinoso tema de la deslocalización, un proceso que, según el presidente de la patronal azulejera Ascer, Vicente Nomdedeu, «es una realidad y cada vez será más». En este sentido, Nomdedeu reconoce que los inversores «tienen miedo de venir a Europa» y subraya que todas las operaciones empresariales «que había antes de esto se han frenado».

El aumento de los costes de producción, y el consiguiente aumento del precio final de las baldosas castellonenses, ha abierto las puertas a los competidores emergentes que, además, juegan con ventaja: «China tiene hasta el 2060 para descarbonizar, y la India, hasta el 2070. Y visto lo que nos está pasando a nosotros, aún realizan esta transición más lenta. Por ejemplo, el año pasado, China incrementó mucho el consumo de gas, este ejercicio no lo está haciendo. Debe aumentar el consumo de gas y dejar el carbón porque el gas descarboniza más. Es decir, la fase que nosotros hemos hecho los últimos 40 años no la han hecho. Ellos deben pasar su consumo de carbón, que es el que más contamina, y otras tecnologías que tienen a gas. Tenemos que dejar el gas y no hay alternativas al mismo. Nosotros somos los primeros que hemos dicho que hay que descarbonizar y nos hemos implicado en ello, pero cuando ya no puedes más o es a costa del bienestar social...», asegura Nomdedeu.

En este sentido, el presidente de Ascer, asegura que los competidores del azulejo castellonense de fuera de Europa «no tienen que pagar por las emisiones de CO2 –el año pasado nos costaron 60 millones–; no tienen que descarbonizar a nuestra velocidad y, por cierto, en Europa aún no se han dado cuenta de que todos no podemos hacerlo a este ritmo. Descarbonizar es más caro de lo que creían y menos posible de lo que algunos pensaban. La energía con la que trabajamos en Europa es fundamentalmente el gas y, habiéndolo, en Europa no se quiere tener. Italia tiene gas, España también... Todo el mundo tiene gas, pero, por ideología, no se quiere tener. Sin embargo, también por ideología, traemos gas de fracking, de Estados Unidos. Hay cosas que no se entienden».

En este sentido, Nomdedeu afirma que las energías «son fundamentales y hasta que no tengamos una gran capacidad energética con energías renovables, nucleares... No podemos cerrar nucleares. Es una energía rentable y que no emite CO2, otras cosas sí, pero no CO2. Esta idea de que la descarbonización es objetivo cero resulta una falsedad en sí misma. Tú puedes compensar, pero no emitir cero emisiones. De hecho, para fabricar las placas que permiten emitir menos CO2 creas CO2. Es una utopía».

Y como parte de esta situación hostil en el mercado mundial, Vicente Nomdedeu señala que hay tres países, que son Argelia, Egipto y Arabia Saudí, «en los que tenemos incomodidades. Argelia, que era nuestro quinto país en exportación, ya lo damos por perdido. En Egipto, donde parecía resuelta la barrera que había, los clientes nos dicen que no les abren carta de crédito para poder importar. Y hasta que los bancos lo hagan, y esto lo tiene que decidir el Gobierno, no pueden comprarnos. Y en Arabia Saudí los problemas burocráticos siguen. La suerte que tenemos es que ninguno de estos tres países son estratégicos y que Argelia ya lo hemos dado por perdido». Las zonas comerciales estratégicas, de Tile of Spain son Europa, Canadá y Estados Unidos.

El problema del precio

La complicada situación que el sector vive en la actualidad ayuda a la entrada en el mercado global de nuevos países competidores en innovación y calidad. «El problema es que el competidor nos va a alcanzar, pero también nos va a quitar clientes», afirma Nomdedeu, quien puntualiza que el problema estriba, principalmente, en el precio del producto.

«Nosotros tenemos que subir el producto 8 euros el metro cuadrado y costaría unos 15 euros, y ellos por menos de 8 euros lo traen aquí. A mí, poner barreras al campo no me gusta nada. Pero si resulta que el competidor no cumple ninguna medida medioambiental, laboral... está haciendo dumping en todo, pongamos barreras al campo».