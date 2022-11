Ascer apoyará a las empresas que participen en la feria Cevisama 2023

«Los expositores que quieran ir a la feria, Ascer les apoyará al máximo», asegura el presidente de la patronal azulejera, Vicente Nomdedeu, con respecto a la próxima edición de la feria Cevisama que, a pesar de que algunos de los más importantes grupos cerámicos de España se han descolgado de su catálogo, como es el caso de Pamesa; la organización saca pecho y confirma la asistencia de algunas de las más importantes marcas de la industria cerámica nacional en la próxima edición del salón valenciano.

Según ha anunciado la feria a través de un comunicado, el sector productor de baldosas cerámicas estará representado en Feria Valencia por firmas como Peronda, Baldocer, Keraben, Grupo STN, Aparici o Apavisa; mientras que el campo de los colorificios estará representado por compañías como Vidres, Esmaltes o Smalticeram. Del sector productor de maquinaria y tecnología para la cerámica han confirmado su asistencia a Feria Valencia marcas tan representativas como Sigmadiamant, Chumillas Technology y Macer.

Nomdedeu advierte que la comunicación de las empresas con sus clientes ha variado mucho en los últimos años: «Con el coronavirus, hemos sacado muchas herramientas de márketing. Los clientes tienen las muestras al día, no tienen que esperar a una feria; vienen cada vez más a las fábricas porque es una atención personalizada... La digitalización no significa cerrar la puerta a las ferias pero estas se tienen que digitalizar. Hoy en día se hacen fotografías en las que se puede admirar hasta el último detalle… y aquella frase que afirmaba que ‘lo que no se toca, no se vende’ ya no es real».

Propietario

En este sentido, el presidente de Ascer recuerda que, mientras la patronal italiana es propietaria de Cersaie, el caso de Cevisama es dismtinto: «La feria no es nuestra, nos la venden. Son unos proveedores nuestros. Las empresas que quieran ir a Cevisama tendrán el apoyo de Ascer».

Cevisama 2023 se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo, y hasta la fecha ha confirmado ya como expositores más de 300 empresas, «lo que supone el 70% de los expositores habituales del certamen», se indica desde la organización, al tiempo que también se destaca que se contará con 8 pabellones en los que se podrá conocer «toda la oferta cerámica, de equipamiento de baño y piedra natural, así como las últimas tendencias en diseño, tecnología, innovación y construcción sostenible».

Inversión

«Además, para la próxima edición, y gracias al apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, invertimos un millón de euros en la más potente acción promocional de nuestra historia, en la que estamos invitando a miles de compradores VIP de países objetivo del sector; esta iniciativa cumplirá con creces las expectativas de compradores para todas las empresas del sector cerámico y de baño que participen en la feria», asegura Carmen Álvarez, directora de Cevisama.

Entre los compradores invitados ya seleccionados destacan distribuidores españoles y los principales distribuidores de mercados exteriores en los que la cerámica tiene importante presencia o gran potencial de crecimiento, así como profesionales del canal contract que son destacados prescriptores de producto y promotores de proyecto.