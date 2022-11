El presidente de la patronal azulejera Ascer, Vicente Nomdedeu, considera «fundamental» que China no pueda volver a exportar sus productos cerámicos a Europa, aunque Estados Unidos también ha cerrado sus puertas a los pavimentos y revestimientos cerámicos del gigante asiático. En este sentido, Nomdedeu recuerda que las medidas antidumping contra China impuestas por la Unión Europea «vencen a finales de año».

La industria cerámica de China, según los datos facilitados por el presidente de Ascer, «tiene una capacidad productiva ociosa que es tres veces mayor que toda la producción europea. E incluso todavía podría ser más… Si ahora en China hay 1.000 millones de metros cuadrados producidos, hay otros 3.000 millones de metros cuadrados por producir. Y que no producen porque, debido a las medidas antidumping tanto de Europa como la de Estados Unidos, no tienen mercado».

En este sentido, Nomdedeu denuncia como «antagónico» que países que no tienen ningún problema para producir y no tienen las mismas medidas medioambientales que tenemos en Europa «vienen aquí sin pagar los requerimientos que a nosotros nos reclaman. Un producto producido fuera de aquí y que entre a venderse aquí lo debe hacer en las mismas condiciones que nuestros productos. Pero no lo entienden», puntualiza.

Nomdedeu asegura que no le gusta «poner barreras al campo, pero si nuestro competidor no cumple ninguna medida ni medioambiental ni laboral no cabe duda de que está haciendo ‘dumping’». De hecho, anuncia que al igual que se ha hecho con China, «pretendemos hacer lo mismo con India y Turquía». Aunque reconoce que, por ahora, «es complicado» controlar la entrada de recubrimientos cerámicos de ambos países «porque no llegan al porcentaje mínimo de introducción al mercado para que el antidumping vaya adelante, pero algún día llegarán».

Por otra parte, Nomdedeu reconoce «incomodidades» con otros tres países: Argelia, Egipto y Arabia Saudí.