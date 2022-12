El pasado septiembre, último mes del que se tienen datos oficiales, las exportaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos volvieron a mostrar nuevos signos de cansancio debido al aumento de las tarifas para hacer frente a los sobrecostes del gas y, a nivel global, solo se registró un crecimiento del 2,2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Pese a todo, los más importantes mercados internacionales para el clúster cerámico de Castelló siguieron aguantando el tipo, y aunque em algunos casos se ha notado una ralentización del crecimiento, los países estratégicos en la política comercial del clúster cerámico de Castellón siguieron aumentando sus compras: Estados Unidos (10,4 %), Francia (22,3%) y Reino Unido (10,5%). El caso curioso es Italia, otro productor gravemente afectado por la factura energética, que ha incrementado sus compras a Tile of Spain un espectacular 66,1 %. Estos datos son a nivel económico, y el incremento registrado no se debe a que se venda un mayor volumen de metros cuadrados, que sería lo deseable, sino a los diversos aumentos de la tarifa que se han producido y a través de los cuales las empresas intentan repercutir una parte del aumento del precio de la energía y las materias primas que están soportando. Es decir, no se vende más, sino más caro y, encima, ese encarecimiento del producto no cubre la totalidad del aumento de los costes que padecen las empresas, lo que se traduce en una importante pérdida de rentabilidad.

El acumulado hasta septiembre es bueno en cuanto a facturación, aunque se teme que el balance definitivo del año entre en números rojos en los que se refiere al volumen. De momento, entre enero y septiembre, la facturación global del sector se ha incrementado un 32,2 %, sumando una facturación de más de 3.578 millones de euros. El podio de los principales exportadores se mantiene intacto: Francia, cuyas compras han crecido un 64 %, Estados Unidos crece un 23,8 % y Reino Unido sigue al alza con un aumento de sus compras del 33,5 %. Pero el incremento más espectacular es el de Países Bajos, cuya demanda ha crecido un 146 %.

Reivindicaciones en Bruselas

Precisamente, y con el objetivo de abordar los problemas energéticos que padece el sector, una representación de Ascer, encabezada por su presidente, Vicente Nomdedeu, y el secretario general, Alberto Echavarría, mantuvieron la pasada semana una intensa agenda de trabajo en Bruselas con encuentros con representantes de instituciones europeas y organismos afincados en Bruselas. El principal objetivo de las reuniones «ha sido trasladar información sobre la situación de la industria española fabricante de baldosas cerámicas, así como tratar de averiguar en qué modo otros estados miembros como Alemania, Italia y Polonia han instrumentalizado las ayudas directas a sus industrias para hacer frente a las consecuencias de la crisis energética», según se indica desde Ascer.

Así se han mantenido reuniones con Carmen Johansen, directora de la Oficina de la región alemana de Sachen-Anhalt; con Anna Maria Kaczmarek, directora adjunta del Departamento de Políticas Europeas de la Comunidad Empresarial y Científica de Polonia; y con Marco Algimiro Fusaro, asesor de la europarlamentaria italiana Elisabetta Gualmini, actual presidenta del Foro de la Cerámica del Parlamento Europeo (EPCF). «Con todos ellos se ha intercambiado información y compartido experiencias en relación con las diferentes medidas implementadas por sus países para mitigar el impacto del aumento de los costes de la energía», indican las mismas fuentes.

Dificultades

Los representantes de Ascer han presentado las dificultades específicas que atraviesa el sector cerámico a miembros y asesores de los diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo, transmitiendo la necesidad de apoyo por parte del Parlamento Europeo a las medidas directas de apoyo a sectores industriales intensivos en consumo de gas que proponga el sector cerámico europeo. Con tal fin se han mantenido encuentros con Pilar del Castillo, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE); Miguel Ángel Gracia Santos, asesor político de The Left Group en la Comisión ITRE; Susana Solís, del grupo Renew Europe Group (ITRE y ENVI); y con Víctor Doñate, asesor político de la delegación socialista española en las áreas de energía, clima y medio ambiente (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D). “A todos ellos se ha trasladado el trabajo realizado por en el sector con el objetivo de descarbonizar una industria que no dispone todavía de tecnologías viables o de fuentes de energía alternativas para alcanzar los objetivos establecidos”, se indica desde la patronal.

Encuentros

Otros encuentros mantenidos han sido con el presidente de la Comisión Consultiva sobre las Transformaciones Industriales del Comité Económico y Social, Pietro Francesco De Lotto al que se le trasladó la importancia de que la política y la legislación de la UE se adapte a las necesidades reales de la industria. De la mano de CEOE Bruselas, se mantuvo una reunión con Steffen Engling, asesor en el departamento de Asuntos Industriales, Emprendimiento y Pymes del ASGroup en BusinessEurope para analizar el crecimiento y la competitividad a nivel europeo.