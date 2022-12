El sector azulejero castellonense cierra 2022 con números rojos. Caen las ventas y la producción, y también se reduce la plantilla global del sector que hasta octubre había perdido casi 500 trabajadores. La situación es calificada por la propia patronal de «muy grave» y se advierte que sin ayudas oficiales, que deben llegar de manera urgente, la industria productora de pavimentos y revestimientos cerámicos. En este sentido, el presidente de la patronal Ascer, el empresario Vicente Nomdedeu, lamenta que el Gobierno de España «toma decisiones todos los días, pero sobre nuestra industria parece que hay menos prisa».

«Todos los indicadores avalan nuestras peticiones: la producción cae, los Ertes y Eres crecen, las exportaciones se resienten con una caída de la demanda consecuencia de la pérdida de competitividad de nuestros productos, y la tesorería de las empresas está en situación crítica», asegura Nomdedeu, quien subraya que el azulejo es un sector «que siempre ha salido adelante gracias a nuestros recursos propios y a la financiación privada bancaria, y sin la necesidad de pedir ayudas».

En esta ocasión, y según afirma Nomdedu, «la gravedad de la situación nos obliga a reclamar ayudas directas a nuestro gobierno. Unas ayudas necesarias tal y como así lo ha entendido la Comisión Europea, que estableció un primer marco de ayudas en primavera para posteriormente ampliarlo en noviembre permitiendo a los Estados Miembro apoyar con mayor ambición a sus industrias, ampliando el marco temporal y a la vez, reduciendo las premisas exigidas. Los gobiernos de Italia, Alemania, y Portugal entre otros, han apostado fuertemente por salvar a sus industrias implementando ayudas que están permitiendo a sus sectores capear esta crisis y no perder competitividad. Mientras, en España vemos como semana tras semana las medidas no llegan».

Aumento del 173 %

En este sentido, hay que tener en cuenta que la factura energética del sector azulejero ha registrado un aumento del 173 % en lo que va de año con respecto a 2021. Solo el precio del gas ha aumentado un 214 % y la electricidad es hoy un 68 % más cara que hace un año.

Las cifras son concluyentes. En la actualidad hay en marcha 71 Ertes que afecta a 8.418 personas, y se teme que si no hay medidas urgentes para paliar el desorbitado incremento del precio del gas, muchos de esos trabajadores ya no vuelvan a sus puestos de trabajo. De hecho, hay que tener en cuenta que entre enero y octubre, se han destruido 489 empleos en 6 Eres. Y lo que es peor, las estimaciones de la patronal es que ese ritmo de destrucción de puestos de trabajo se haya mantenido, cuando no incrementado, a lo largo de noviembre y de diciembre.

Las ventas, en cuanto a facturación, han crecido. Pero ese dato positivo es ficticio, y se debe al incremento del precio del metros cuadrado, ya que el sector ha repercutido una parte del aumento de sus costes energéticos y de materias. En ese aspecto, las exportaciones han crecido en los diez primeros meses del año un 17 %, pero en cuanto a metros cuadrados ha registrado un descenso del 11 %, y se estima que a final de año, ese retroceso pueda llegar al 14 %. La situación, se insiste desde Ascer, es «muy grave».