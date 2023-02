«Hace un año nuestra preocupación era máxima y nada ha ido a mejor»

¿En qué situación se encuentra ahora el sector azulejero español?

Nuestro mensaje ha sido siempre de gravedad. Hace un año la preocupación era máxima y no ha habido nada que haya ido mejor. La situación es peor que hace 12 meses y todo lo que nuestros competidores tienen desde hace un año, nosotros no lo tenemos.

¿Y qué es los que no tiene España frente a sus competidores?

Lo más destacable son las ayudas a la energía. Desde enero de 2022, los italianos tienen ayudas. Las máximas empezaron en octubre y este año ya están en el 45% de ayudas en su factura energética. Los alemanes tienen un tope interno de gas de 75 euros para los consumidos, tanto industria como consumidores importantes de energía. Los portugueses también han empezado a tener ayudas en enero de este año. Nosotros seguimos sin tener ayudas directas a nuestras empresas y las necesitamos porque estamos cada vez más endeudados y ahogados en tesorería y a las pruebas nos remitimos. Lo que empezaron siendo Ertes ahora son Eres. Pero no sucede nada que no advirtiéramos hace un año. No pretendíamos acertar, sino advertir. Nos hubiera gustado equivocarnos… y esto va a ir in crescendo. Esto es lo que nos preocupa, porque afecta a toda la economía de Castelló, no solo al sector cerámico.

¿Ascer piensa alegar el borrador publicado por el Ministerio de Industria con los criterios para acceder a las ayudas?

Estamos preparando el documento para alegar. Entendemos que esas ayudas no responden a las que pedimos. Solicitamos dinero para arreglar nuestra tesorería y nuestra posición de balance y esas subvenciones están elaboradas como si quisiéramos invertir. De hecho, incentivan hacerlo y ahora no estamos pensado en eso. Otro aspecto importante es que el documento señala que el que no está al día de la normativa del pago a menos de 30 días o 60 negociando, no las puede recibir. Si pedimos ayudas para arreglar nuestra tesorería diaria, nuestro capital de trabajo y resulta que si no estás al día no la puedes pedir, es una contradicción. O nos explicamos mal o nos entienden mal o alguien está lejos de la realidad que necesitamos.

¿Qué instrumentos pueden utilizar las empresas para sobrevivir?

O deslocalizarse en vez de multilocalizarse. O simplemente cerrar. Uno puede sobrevivir cuando puede hacerlo, pero cuando lleva dos años invirtiendo y esto no cambia. Al final habrá gente que dirá, hasta aquí hemos llegado.

¿Existen proyectos de deslocalización en el azulejo?

En nuestro sector aún no, pero en paralelos, sí. Deslocalizar es viable, pero, en nuestro caso es más complicada tomar la decisión porque hacen falta muchos más millones de inversión que para una planta de esmaltes. Pero el que quiera seguir debe hacerlo en un lugar donde le permitan rentabilizar para seguir invirtiendo.

Por lo tanto, el clúster cerámico de Castelló corre peligro…

El clúster, tal y como lo conocemos, corre peligro. Empezamos a decir esto en septiembre de 2021 y lo hemos ido recordando cada mes, pero como si no fuera con nadie lo que está pasando.

¿A qué cree que se debe esta actitud de la Administración con el sector azulejero?

Me esfuerzo mucho pero no lo entiendo. Y lo que le estoy describiendo es la forma de actuar con todos los sectores industriales intensivos en gas y luz, pero a unos les afecta más que a otros. Para nosotros, la afección es tremenda. El porcentaje ahora supera el 40 %. De cada dos euros que facturamos uno casi es energía. ¿Cómo se puede funcionar? Es imposible. Quedan muchos costes por sumar: la tierra, los esmaltes, transportes, cajas, madera, plástico, etc. Solo uno, que es la energía, se lleva casi la mitad de la facturación. Solo con esta frase ya debería estar todo el mundo alarmado.

Con este escenario, ¿cuál esperan ustedes que sea la evolución de 2023?

Este año es muy complicado hacer previsiones porque el tema de la energía está aún muy candente y, antes o después, el gas subirá. Piense que el precio del gas dopado para bajar la luz no sabemos hasta cuándo durará, pero, antes o después, esta medida que no está en toda Europa, se eliminará. Llevamos año y medio con este problema y nosotros intentamos subir precios. Debo decir que en algún sitio se ha conseguido, pero cuando lo haces y tu cliente se da cuenta de que pierde rentabilidad porque no puede aplicarlo al consumidor final busca alternativas. La demanda ha caído porque está pasando esto. Vamos a producir un 15 % menos y hemos empezado al ritmo que hemos acabado. Estos tres meses se producirá más o menos como en el último trimestre del año pasado.

Hoy se inaugura una edición de Cevisama con una participación más reducida por la proliferación de ferias en las propias empresas. ¿Cómo asiste el sector a esta nueva convocatoria?

Con la ilusión de que salgan nuevos contactos, negocios y expectantes por la incertidumbre que hay aún en el entorno. Cada asociado elige a la feria a la que quiere ir. Cevisama, aunque se celebre en España, es una más. Hay muchas empresas que, a raíz de la covid, cambiaron su forma de comercializar y de comunicar, se aceleraron los trabajos de digitalización y, además, mucha gente decidió apostar por realizar sus propias exposiciones. Sin embargo, sigue habiendo empresas que aprovechan las ferias para sacar toda una colección de series nuevas, otras lo hacen a lo largo del año y, cuando tienen una seria nueva, la cuelgan en la web. Las ferias son muy importantes para posicionarte en ciertos mercados. Y es que son muchísimos los clientes que las visitan y lo hacen en muy pocos días.