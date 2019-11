Oltra asegura que el Consell pedirá a Fomento otra evaluación ambiental por la ampliación

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que la Generalitat tiene previsto pedir al Ministerio de Fomento una nueva declaración de impacto medioambiental (DIA) por la ampliación de la terminal norte del puerto de València, tal como ya solicitó al Ministerio de Transición Ecológica. Como se recordará, el ministerio en manos de Teresa Ribera, según avanzó Levante-EMV el pasado jueves, rechazó la petición de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la que reclamaba dicha evaluación ambiental ante el proceso de expansión de Valenciaport.

En este contexto y en declaraciones a la prensa -este asunto no se abordó en el pleno del Consell y no es por tanto posición acordada por la Generalitat, sino más bien un posicionamiento de dirigentes de Compromís- Oltra agregó que el siguiente paso, después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya respondido al Consell que la DIA depende de Fomento, es solicitarla a este departamento del socialista valenciano José Luis Ábalos. La vicepresidenta del Consell se refirió así a los planes que maneja la conselleria de Mireia Mollà ante el ministerio de Fomento, cuyo titular ya ha reconocido públicamente que no es necesaria otra DIA tras la aprobada en 2007, para acometer las obras de construcción de las nueva terminal de contenedores.

Oltra confia en que Fomento actúe «con rapidez» una vez reciba la petición. «En la Comunitat Valenciana tenemos experiencia de cuando uno quiere estirar más el pie que el brazo: luego pasan cosas como Castor -fallido almacén de gas frente a las costas de Vinaròs (Castellón)- que nos cuestan 1.600 millones a todos», destacó.

«Tenemos la costumbre de subir las escaleras peldaño a peldaño, no de tres en tres porque tienes el riesgo de pegarte un golpe», recalcó en referencia a la posibilidad de que la Generalitat se plantee judicializar la ampliación de Valenciaport.