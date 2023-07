El Puerto de València acelera la conexión de sus muelles con la energía eléctrica

El Puerto de Valencia prevé iniciar la electrificación de sus muelles y de las terminales de pasajeros y mercancías que albergan estas por los más cercanos a la ciudad. Para ello, la Autoridad Portuaria de Valencia ha dado luz verde a la licitación para construir la primera de las dos subestaciones que tiene previsto poner en marcha, una iniciativa que permitirá a los buques atracados en los muelles valencianos apagar sus motores y conectarse a la red eléctrica.

En concreto, las obras de la primera de estas infraestructuras para la producción de energía verde y que salen ahora a licitación cuentan con un presupuesto base cercano a 11 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Estará ubicada en el muelle Transversal de Costa-MSC. Valenciaport avanza así en su apuesta por convertirse en un recinto cero emisiones.

Según Federico Torres, jefe de Transición Ecológica de la APV, «Valenciaport está trabajando para electrificar todo el recinto portuario gracias a esta adjudicación, una subestación que dotará de energía verde a los muelles más próximos a la ciudad que serán los primeros en electrificarse y esto beneficiará a los vecinos del entorno por la reducción en la emisión de gases y el menor ruido», garantiza este directivo. Esta instalación tipo GIS de interior de 132/20kV (kilovoltios) contará con dos transformadores de 55 MVA (megavoltamperios) de potencia nominal y se conectará a la acometida -ya construida- que le suministrará la tensión necesaria.

La electrificación de las terminales es una de las acciones que están llevando a cabo los recintos portuarios más importantes del mundo y que se suma al compromiso que acomete el transporte marítimo por la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático con actuaciones concretas. Además de la electrificación de los muelles, se están ejecutando proyectos como el uso del hidrógeno en las instalaciones portuarias, la implantación de placas fotovoltaicas o el uso de aerogeneradores para la obtención de energía eléctrica. Este compromiso también estará presente en la nueva terminal norte de contenedores (que gestionará la naviera MSC) y la de pasajeros en las antigua (en manos de Baleària).

Ayudas europeas

La nueva subestación eléctrica cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Comité de Mecanismo Conectar Europa o Comité CEF (Connecting Europe Facility) que financia el proyecto EALINGWorks Valenciaport: Preparation of the electrical grid of the Port of Valencia for Onshore Powel Supply, para preparar la red eléctrica del puerto para el suministro de OPS (sistema que permite que los buques atracados en puerto puedan conectarse a la red eléctrica) a los portacontenedores, transbordadores y cruceros en las nuevas terminales del recinto del Grao.

Entre otras energías verdes, Valenciaport incluye una hidrogenera instalada el pasado mes de enero en el muelle de la Xità. Se trata de una estación de suministro que sirve esta energía limpia a los dos prototipos de maquinaria portuaria, junto a una hidrogenera móvil.

Estas se utilizan para suministrar la materia prima limpia a la primera cabeza tractora 4×4 que funciona con hidrógeno del mundo, que está operando desde el mes de abril en Valencia Terminal Europa (VALTE), del Grupo Grimaldi. Además, estas hidrogeneras también suministrarán a una ReachStacker (apiladora de contenedores) de hidrógeno que Hyster está desarrollando y que se prueba en la terminal de contenedores de la naviera MSC.