¿SABÍAS QUE... TEU y FEU son nombres de contenedores?

El contenedor más representativo del comercio internacional es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), que corresponde a un contenedor de 20 pies de largo (6,1 metros). Este tamaño se utiliza como unidad de medida (equivalent unit) para calcular la capacidad de carga de buques, terminales y flotas. Por su menor volumen, los TEU suelen emplearse en mercancías muy pesadas o densas, como azulejos, mármol, minerales, metales, cemento, productos químicos en sacos o maquinaria industrial.

El FEU (Forty-foot Equivalent Unit), por su parte, equivale a un contenedor de 40 pies de largo (12,2 metros). Este es hoy el formato más usado en el transporte internacional, pues ofrece el doble de capacidad que un TEU y optimiza costes operativos. Los FEU son ideales para productos voluminosos y relativamente ligeros, como muebles, textiles, electrónicos, alimentos secos, electrodomésticos y bienes de consumo en general.

Existen, además, variantes que amplían las posibilidades logísticas. Un caso muy común es el High Cube (HC): mide lo mismo en largo y ancho que un contenedor estándar, pero es 30 cm más alto, lo que aporta más volumen interno. El más difundido es el 40’ High Cube, aunque existen también modelos de 20’ y 45’. Suelen utilizarse para mercancías ligeras y voluminosas, como algodón, plásticos, componentes de automoción o equipos que requieren altura adicional.

Otros tipos especializados son los contenedores refrigerados (reefer), con control de temperatura, empleados para pescados, frutas, carnes, lácteos y fármacos; los open top, con techo abierto para cargas sobredimensionadas como tuberías; y los flat rack, que prescinden de paredes laterales para maquinaria pesada o vehículos. Valenciaport trabaja con todos los tipos de contenedores, todos los días.