¿SABÍAS QUE... desde Valenciaport se exportan azulejos a 149 países?

En 2024, Valenciaport exportó productos cerámicos a 359 puertos en 149 países, movilizando más de 2 millones de toneladas en 80.624 contenedores. Este tráfico sitúa al puerto valenciano como el más competitivo en la distribución transoceánica de azulejos españoles, especialmente castellonenses.

El mercado estadounidense fue uno de los principales destinos, con más de 290.000 toneladas enviadas a ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles. Allí llegaron casi 13.000 contenedores, y hubo un destino singular: Honolulu recibió un único TEU con azulejos castellonenses. Reino Unido también destacó, con más de 128.000 toneladas exportadas, principalmente hacia Londres y Liverpool. En el ámbito europeo, Italia figura entre los mercados más relevantes con más de 76.000 toneladas recibidas.

Australia y Brasil sobresalen entre los destinos lejanos. El país oceánico recibió casi 28.000 toneladas en más de mil contenedores, mientras que Brasil superó las 6.000 toneladas enviadas. El mercado asiático también tiene gran peso, con China y Turquía como receptores destacados, junto a destinos menos habituales como Azerbaiyán, Camboya o Taiwán. En África, Argelia y Marruecos concentran gran parte de las exportaciones, aunque también llegan azulejos a lugares como Cabo Verde, Senegal o Nigeria.

Es curiosa la diversidad de destinos, gracias a la gran conectividad de Valenciaport: desde Sidney, que recibió 647 contenedores, hasta Dakar, en Senegal, con más de 1.600. Hubo exportaciones a enclaves poco habituales como Caucedo en República Dominicana, con casi 3.000 contenedores, Barbados, a más de 6.400 kilómetros, con 24, o los puertos de Bermudas y Haití, un contenedor cada uno.