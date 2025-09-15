Cosco dispara su beneficio en València tras superar la crisis del mar Rojo

La multinacional china que gestiona la principal instalación de contenedores del puerto de València, CSP Iberian Valencia Terminal (en manos de CSP Spain), supera la crisis del mar Rojo y la evolución de los fletes marítimos tras las tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Media y Ucrania y consiguió cerrar un ejercicio histórico en 2024. La compañía asiática alcanzó una cifra de negocio de 246,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,4% en comparación con el año anterior, mientras que los beneficios netos se dispararon hasta los 30, 4 millones, frente a los 19,2 del ejercicio precedente.

La naviera opera conexiones entre más de 1.300 puertos en todo el mundo aumentó un 18,73% el volumen de mercancía manipulada en el emplazamiento de la capital del Turia, donde gestiona una de las tres terminales de contenedores (las otras son las de MSC y APM Möller-Maersk), que reflejan que el movimiento desde Valenciaport alcanzó los 1,7 millones de TEU (unidad de contenedo de veinte pies o 6,1 metros de longitud) frente a los 1,49 millones de 2023. De ellos, 794.376 contenedores fueron locales, un 16,24% más, y 975.886 de transbordo, una subida del 20,83%.

Inversiones

La firma estibadora mantiene el compromiso de invertir 32 millones de euros en equipamiento y maquinaria en la instalación, después de que se ampliase al plazo de la concesión hasta el año 2041. Esta inversión se anuncia en plena expansión del puerto de València, done la multinacional TiL-MSC proyecta una nueva terminal de 136 hectáreas de superficie, en la ampliación norte, donde se prevé una inversión público-privada de más de 1.600 millones de euros y cuyas obras de dragado y nuevo muelle ya han arrancado.

Terminal de contenedores de CSP Spain en el Puerto de València. / G. Caballero

Crecer en la ZAL

El consejo de administración de València Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) -compañía controlada por la Autoridad Portuaria de València (APV)- aprobó recientemente adjudicación de un derecho de superficie sobre tres nuevas parcelas situadas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), ubicada en un emplazamiento colindante al recinto del Grao. En concreto, se han adjudicado las manzanas F2, G2 y A3 a Nederval, Maltransinter y Transitalia 2004, respectivamente.

El grupo CSP Spain, participado por la naviera estatal china Cosco y la multinacional gala CMA CGM, logró así imponerse a la oferta de la promotora inmobiliaria Accolade. Por su parte, Nederval tiene prevista la construcción de una plataforma logística de 17.722 metros cuadrados para responder a la creciente demanda de servicios vinculados al comercio internacional, el e-commerce y la distribución en España.