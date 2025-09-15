¿Sabías que València elaboraba las normas del mar?

Durante el esplendor del Siglo de Oro, València no solo fue un hervidero de cultura y comercio, sino también el lugar donde se redactaron las reglas que ordenaban la vida marítima internacional: el Llibre del Consolat de Mar.

Este compendio jurídico, surgido en la ciudad y redactado en valenciano comenzó a elaborarse a mediados del siglo XIV. Se consolidó rápidamente y en los siglos XV y XVI ya recopilaba usos, costumbres y leyes del comercio naval modélicas para otros puertos. Era una guía práctica, un libro de casos y de ejemplos, para resolver conflictos entre capitanes y marineros, armadores y mercaderes, regulando desde contratos de transporte y fletes marítimos (los famosos «nolis») o el reparto de mercancías tras un naufragio. Con el tiempo, se convirtió en el código marítimo de referencia en todo el Mediterráneo y más allá, utilizado incluso en puertos de Francia, Italia, Flandes e Inglaterra.

La importancia de València en este proceso no es casualidad. Su puerto, uno de los más activos de la época, servía de enlace entre Oriente y Occidente, mientras que la ciudad se consolidaba como capital financiera y mercantil de la Corona de Aragón. La Lonja de la Seda, hoy Patrimonio de la Humanidad, simbolizaba ese dinamismo. Productos como la seda, el azúcar, el arroz o la cerámica valenciana circulaban en todas las rutas comerciales, al tiempo que llegaban especias, metales preciosos y tejidos de lujo.

Esa relevancia portuaria no se ha detenido en el tiempo. Hoy, el Puerto de València se mantiene como el primer puerto del Mediterráneo y el cuarto de Europa, consolidado como un auténtico motor de comercio. Desde sus muelles no solo parten mercancías hacia todo el mundo, también fluyen intercambios económicos y culturales que mantienen viva la vocación histórica de la ciudad: ser puente entre pueblos, ideas y mercados a lo largo de los siglos.